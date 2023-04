Người dân về quê nghỉ lễ, bến xe Miền Tây ken đặc người lúc giữa đêm

Từ chiều đến đêm 29/4, bến xe Miền Tây (quận Bình Tân, TP.HCM) đông nghẹt người đến mua vé xe khách để về quê nghỉ lễ. Tại các khu vực quầy vé, hành khách chen chúc nhau.

Lo sợ trễ chuyến, nhiều hành khách cho biết, họ có mặt ở bến xe trước 1 tiếng so với giờ xe xuất bến. “Lễ lượng người đi lại đông, sợ kẹt xe nên tôi ra bến xe sớm trước 1 tiếng cho chắc”, chị Diễm My quê An Giang chia sẻ.

Khu vực xe khách Phương Trang trong bến xe Miền Tây luôn trong tình trạng ken đặc người. Hầu hết các dãy ghế chờ tại đây đều không còn chỗ trống.

Hành lang lối đi bến xe Miền Tây ken đặc người về quê lúc giữa đêm.

Một số khu vực khách đứng, ngồi chật như nêm. Các lối đi ra xe, hành khách phải luồn lách, chen chúc nhau cùng hành lý lỉnh kỉnh để tìm đúng vị trí xe khách đậu.

Người đứng, người ngồi trong khu vực chờ xe xuất bến ở bến xe Miền Tây. Đa số hành khách đều cho biết, xe khách trễ giờ từ 1-3 tiếng so với thời gian ban đầu.

“Tôi mua vé tuyến 19h30 nhưng giờ đã 21h30 vẫn còn ngồi ở bến xe đợi vì xe chưa về bến. Ráng chờ thêm 2 giờ nữa nếu xe chưa về bến thì tôi đành về nhà ngủ vậy. Đi đứng, chờ đợi kiểu này mệt quá”, anh Lê Linh quê (An Giang) nói.

Nhiều hành khách mệt mỏi, bơ phờ trong lúc chờ xe Phương Trang về bến.

Trẻ em theo ông bà, cha mẹ về quê cũng mệt mỏi vì chờ xe. Bến xe Miền Tây cho biết, ngày cao điểm trong dịp nghỉ lễ rơi vào ngày 29/4, lượng hành khách xuất bến có thể đạt từ 55.000 đến 58.000 khách.

Thời tiết oi bức nên nhiều hành khách tản ra phía gốc cây để nghỉ ngơi chờ xe về bến để lên xe về quê.

Hãng xe Phương Trang thông báo trên màn hình nhiều xe bị trễ chuyến. “Chờ đợi hơn 2 tiếng rồi mà chưa thấy xe để về quê, hỏi bảo vệ thì họ nói bị kẹt xe ở đâu đó nên xe về bến không kịp. Chặng đường về quê nghỉ lễ gian nan quá”, nam hành khách mệt mỏi nói.

Trái ngược với hình ảnh đông đúc trên, tại bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) tối 29/4, khách về quê thông qua bến thưa thớt. Đa số hành khách về các tuyến Tây Nguyên.

Hành khách ngồi chờ đến giờ xe xuất bến ở bến xe Miền Đông tối 29/4.

Ông Đỗ Phú Đạt - Phó Tổng giám đốc Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) cho biết, dự báo hành khách đi lại trong dịp lễ tới sẽ tăng hơn 120% so với cùng kỳ do được nghỉ dài ngày.

