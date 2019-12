Người dân tự ý khai quật mộ, tự xưng danh Trạng Trình

Thứ Hai, ngày 30/12/2019 06:59 AM (GMT+7)

Ngày 27/12, UBND huyện Vĩnh Bảo đã có văn bản báo cáo UBND TP.Hải Phòng về vụ việc người dân tự ý khai quật mộ tại khu vực cánh đồng Thôn 8, xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo.

Hải Phòng Sự kiện:

Theo báo cáo của UBND huyện Vĩnh Bảo, khoảng 10 giờ ngày 26/12 UBND huyện Vĩnh Bảo nhận được báo cáo của UBND xã Hòa Bình về việc một số người dân ngoài địa phương và người dân trong xã tự ý khai quật mộ tại khu vực cánh đồng thôn 8, xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo. Ngay sau đó UBND huyện Vĩnh Bảo đã làm việc với UBND xã Hòa Bình về sự việc trên.

Theo biên bản UBND xã Hòa Bình lập, diễn biến sự việc như sau: Ngày 22/12 gia đình ông Đỗ Văn Thạc tổ chức khánh thành mộ cụ Nguyễn Quốc Dương thuộc cánh đồng Thôn 8, xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo. Sau đó gia đình đã tổ chức lên Đền Trạng Nguyễn Bỉnh Khiêm để thắp hương.

Ảnh minh họa.

Tối 25/12, ông Đỗ Quang Định (SN 1978, ở 4/63/239 Lê Lợi, Lê Chân, Hải Phòng, anh họ ông Thạc), cùng ông Đỗ Quốc Huy (SN 1960, ở An Đồng, An Dương, Hải Phòng) đã về xã Hòa Bình và gọi tất cả anh em trong họ đến mộ cụ Nguyễn Quốc Dương vào lúc 23h30 phút.

Đến 0 giờ ngày 26/12 ông Đỗ Quang Định có nói là đúng 0 giờ 30 phút cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm sẽ về và chỉ phần phần mộ của cụ cho con cháu biết.

Tiếp đó từ lúc 0 giờ 30 ngày 26/12 đến 9 giờ ngày 26/12 người nhà ông Thạc và ông Định đã tự ý thuê máy xúc và tiến hành khai quật tại phần đất đầu tuyến đường sản xuất trục chính nội đồng thôn 8, xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo.

Sau khi dùng máy xúc đào được 15 m3 đã phát hiện 2 vật thể dưới đất là quan tài gỗ, ông Đỗ Quang Định đã tự xưng là cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm và yêu cầu gặp các cơ quan có thẩm quyền là chính quyền xã Hòa Bình, Ban quản lý di tích Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Một số người dân hiếu kỳ đã dùng điện thoại quay chụp đăng lên mạng xã hội và thông tin phần mộ liên quan đến Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm dẫn đến người dân hiếu kỳ tìm đến tụ tập đông người tại đồng Thôn 8, xã Hòa Bình.

Để đảm bảo an ninh trật tự, tránh tư tưởng hoang mang của nhân dân, UBND huyện Vĩnh Bảo đã chỉ đạo UBND xã Hòa Bình phân công lực lượng an ninh xã phối hợp với Công an huyện Vĩnh Bảo bảo vệ khu vực và yêu cầu ông Đỗ Quang Định, ông Đỗ Văn Thạc và người nhà dừng toàn bộ việc khai quật mồ mả, thực hiện việc san lấp hoàn trả mặt bằng nguyên trạng.

Đến 16 giờ ngày 26/12 ông Đỗ Quang Định, ông Đỗ Văn Thạc và người nhà đã đồng ý để UBND xã Hòa Bình sân lấp hoàn trả mặt bằng như cũ.

Trước sự việc trên UBND huyện Vĩnh Bảo tiếp tục chỉ đạo UBND xã Hòa Bình tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền để người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật không tự ý đào bới mồ mả, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm trong việc khai quật mồ mả khi chưa được các cơ quan có thẩm quyền cho phép.

UBND huyện Vĩnh Bảo cũng đề nghị UBND TP.Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan truyền thông trên địa bàn thành phố thông tin đúng về sự việc, chính xác, khách quan để tránh gây hoang mang, tạo dư luận không tốt trong nhân dân.

Chiều 29/12 trao đổi với PV Dân Việt, ông Phạm Quốc Ka - Bí thư huyện ủy Vĩnh Bảo cho biết: “Ngay sau khi phát hiện sự việc, Huyện uỷ Vĩnh Bảo đã yêu cầu UBND huyện chỉ đạo các đơn vị chức năng lập biên bản và đình chỉ việc khai quật mồ mả khi chưa được các cơ quan có thẩm quyền cho phép. Sau khi có sự vận động từ chính quyền người dân đã chấp hành và hiện nay đã không còn tình trạng tụ tập đông người và tình hình an ninh trật tự được đảm bảo”.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc/nhieu-nguoi-dan-tu-y-khai-quat-mo-tu-xung-danh-trang-trinh-1045539.htm...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc/nhieu-nguoi-dan-tu-y-khai-quat-mo-tu-xung-danh-trang-trinh-1045539.html