Người đàn ông không mặc quần áo tông vào xe bồn tử vong ở Phú Quốc

Thứ Sáu, ngày 22/11/2019 11:45 AM (GMT+7)

Một người đàn ông không mặc quần áo chạy từ nhà nghỉ ra đường đụng vào xe bồn ở Phú Quốc dẫn đến tử vong.

Sáng 22-11, Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết một người đàn ông chạy từ nhà nghỉ ra đường đụng vào một xe bồn đang lưu thông trên đường Dương Đông – An Thới, thuộc khu phố 4, thị trấn An Thới khiến người này tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn (ảnh do công an cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ cùng ngày, một người đàn ông không rõ danh tính, không mặc áo quần va vào bánh trước của xe bồn chạy từ hướng Dương Đông về An Thới. Cú va chạm mạnh khiến người đàn ông này tử vong tại chỗ.

Công an huyện Phú Quốc tiến hành trích xuất camera trên địa bàn thị trấn An Thới và xác định người đàn ông này tên Hồ Công N. (trú ở khu phố 7, thị trấn An Thới).

