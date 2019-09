Ngửi thấy mùi khét, dân bàng hoàng phát hiện cặp vợ chồng trong container bốc cháy

Chủ Nhật, ngày 15/09/2019 19:30 PM (GMT+7)

Thấy mùi khét và lửa bốc ra từ chiếc container, người dân lại gần mới tá hoả phát hiện một cặp vợ chồng đang bị lửa thiêu.

Lực lượng chức năng phong toả, khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Ngày 15/9, Công an xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, TP.Hà Nội cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một cặp vợ chồng tử vong trong một vụ hoả hoạn.

Thông tin ban đầu, khoảng 4h sáng cùng ngày, Công an xã Tiến Thịnh nhận được tin báo từ người dân về việc phát hiện tại thùng container được thiết kế thành nơi ở và tiệm tạp hoá của 1 hộ dân đang bị cháy. Nhận tin báo, Công an xã Tiến Thịnh đã báo cáo Công an huyện Mê Linh.

Khi đến hiện trường, cơ quan công an cùng người dân đã dập lửa, cứu hoả đồng thời đưa cặp vợ chồng được xác định là anh N.V.X. và chị L.T.N. (cùng SN 1979, trú xã Chu Phan, huyện Mê Linh) đi cấp cứu tại bệnh viện. Do thương tích quá nặng, cả hai người đã tử vong.

Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định bắt nguồn từ xăng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.