Nghệ An có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều 3/1, tại Kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII đã bầu ông Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Với 100% đại biểu dự họp tán thành bằng hình thức bỏ phiếu kín, ông Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trước đó tại kỳ họp, HĐND tỉnh Nghệ An đã tiến hành quy trình miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Đức Trung do được cơ quan có thẩm quyền bố trí công tác khác.

Cụ thể, ngày 12/11/2024, Bộ Chính trị đã ban hành quyết định Quyết định số 1674-QĐNS/TW chuẩn y đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh phát biểu nhận nhiệm vụ.

Tại Kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII cũng đã thông qua các nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm và bầu Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.