Ngày 18/12, ghi nhận thêm 15.883 ca COVID-19 trong nước

Thứ Bảy, ngày 18/12/2021 17:58 PM (GMT+7)

Theo Bộ Y tế, trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 15.883 ca COVID-19 trong nước, trong đó có 10.493 ca trong cộng đồng.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 19:34 18/12/2021 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm nay TỔNG +15.883 1.518.886 29.316 248 1 TP.HCM +1.019 493.669 19.181 65 2 Hà Nội +1.244 22.862 85 0 3 Cà Mau +1.341 22.833 93 6 4 Tây Ninh +941 62.836 480 9 5 Bến Tre +826 20.575 127 0 6 Đồng Tháp +785 34.784 460 12 7 Cần Thơ +749 32.652 450 12 8 Bình Phước +715 19.308 33 0 9 Khánh Hòa +601 23.002 141 7 10 Vĩnh Long +595 21.609 211 9 11 Bạc Liêu +475 22.394 203 3 12 Trà Vinh +454 14.605 75 0 13 Sóc Trăng +447 26.322 213 11 14 Kiên Giang +398 26.612 404 15 15 An Giang +374 28.648 727 23 16 Thừa Thiên Huế +361 8.478 12 0 17 Hậu Giang +340 10.621 21 0 18 Bình Thuận +328 23.248 227 7 19 Đồng Nai +319 94.458 1.113 24 20 Bình Định +279 9.418 34 0 21 Bà Rịa - Vũng Tàu +270 23.932 95 4 22 Tiền Giang +264 30.263 767 15 23 Bắc Ninh +249 7.997 15 0 24 Lâm Đồng +225 5.803 15 0 25 Hải Phòng +208 3.478 6 0 26 Đà Nẵng +193 9.162 75 0 27 Thanh Hóa +192 4.862 10 0 28 Bình Dương +167 288.983 3.020 14 29 Quảng Ngãi +121 4.022 16 1 30 Gia Lai +119 5.385 12 1 31 Nghệ An +99 6.245 30 0 32 Phú Yên +94 4.980 35 0 33 Vĩnh Phúc +86 1.978 6 0 34 Quảng Nam +86 4.417 8 0 35 Đắk Nông +72 3.961 9 0 36 Thái Bình +70 2.011 0 0 37 Nam Định +67 2.317 2 0 38 Quảng Ninh +63 1.504 1 0 39 Hưng Yên +63 2.089 2 0 40 Hà Giang +59 5.872 6 0 41 Long An +57 39.594 762 9 42 Hòa Bình +57 925 3 0 43 Quảng Bình +47 3.172 7 0 44 Sơn La +44 613 0 0 45 Hải Dương +43 1.701 1 0 46 Ninh Thuận +40 5.170 48 0 47 Phú Thọ +36 2.452 2 0 48 Quảng Trị +34 1.379 3 0 49 Thái Nguyên +28 1.255 0 0 50 Ninh Bình +25 377 0 0 51 Hà Nam +24 1.664 0 0 52 Bắc Giang +23 7.260 15 0 53 Kon Tum +20 575 0 0 54 Tuyên Quang +16 819 0 0 55 Lào Cai +13 332 0 0 56 Yên Bái +5 366 0 0 57 Hà Tĩnh +5 1.348 5 0 58 Cao Bằng +4 254 1 0 59 Điện Biên +2 515 0 0 60 Lai Châu +2 46 0 0 61 Đắk Lắk 0 9.780 46 0 62 Bắc Kạn 0 37 0 0 63 Lạng Sơn 0 1.057 3 1 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 18/12/2021 Số mũi đã tiêm toàn quốc 137.574.609 Số mũi tiêm hôm qua 712.889

Theo Bộ Y tế, tính 16h ngày 17/12 đến 16h ngày 18/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.895 ca nhiễm mới, trong đó 12 ca nhập cảnh và 15.883 ca ghi nhận trong nước (tăng 668 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố.

Hôm nay, cả nước có 10.493 ca trong cộng đồng.

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Cà Mau (1.341), Hà Nội (1.244), TP. Hồ Chí Minh (1.019), Tây Ninh (941), Bến Tre (826), Đồng Tháp (785), Cần Thơ (749), Bình Phước (715), Khánh Hòa (601), Vĩnh Long (595), Bạc Liêu (475), Trà Vinh (454), Sóc Trăng (447), Kiên Giang (398), An Giang (374), Thừa Thiên Huế (361), Hậu Giang (340), Bình Thuận (328), Đồng Nai (319), Bình Định (279), Bà Rịa - Vũng Tàu (270), Tiền Giang (264), Bắc Ninh (249), Lâm Đồng (225), Hải Phòng (208), Đà Nẵng (193), Thanh Hóa (192), Bình Dương (167), Quảng Ngãi (121), Gia Lai (119), Nghệ An (99), Phú Yên (94), Quảng Nam (86), Vĩnh Phúc (86), Đắk Nông (72), Thái Bình (70), Nam Định (67), Quảng Ninh (63), Hưng Yên (63), Hà Giang (59), Hòa Bình (57), Long An (57), Quảng Bình (47), Sơn La (44), Hải Dương (43), Ninh Thuận (40), Phú Thọ (36), Quảng Trị (34), Thái Nguyên (28), Ninh Bình (25), Hà Nam (24), Bắc Giang (23), Kon Tum (20), Tuyên Quang (16), Lào Cai (13), Yên Bái (5), Hà Tĩnh (5), Cao Bằng (4), Lai Châu (2), Điện Biên (2).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Bến Tre (-420), Bình Định (-106), Bình Phước (-102).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Hà Nội (+709), Cà Mau (+270), Thừa Thiên Huế (+222).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 15.294 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.524.368 ca nhiễm, đứng thứ 32/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 148/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 15.458 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.518.886 ca, trong đó có 1.094.346 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 2 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Bắc Kạn, Lai Châu.

Số bệnh nhân khỏi bệnh: Hôm nay, cả nước có 1.645 ca khỏi bệnh, giảm 29.142 ca so với ngày trước đó.

Tổng số ca được điều trị khỏi tại Việt Nam hiện nay là 1.097.163 ca

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.895 ca, giảm 17 ca so với ngày trước đó.

Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 17/12 đến 17h30 ngày 18/12 ghi nhận 248 ca tử vong tại: TP. Hồ Chí Minh (65) trong đó có 6 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Long An (1), Bình Dương (1), Tiền Giang (1), An Giang (1), Cà Mau (1), Thái Nguyên (1).

Tại các tỉnh, thành phố khác: Đồng Nai (24), An Giang (23), Tiền Giang (15), Kiên Giang (15), Bình Dương (14), Đồng Tháp (12), Cần Thơ (12), Sóc Trăng (11), Tây Ninh (9), Long An (9), Vĩnh Long (9), Khánh Hoà (7), Bình Thuận (7), Cà Mau (6), Bà Rịa - Vũng Tàu (4), Bạc Liêu (3), Quảng Ngãi (1), Gia Lai (1), Lạng Sơn (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 249 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 29.351 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 32/234 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 132/224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 9/49 (xếp thứ 4 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 6 ASEAN).

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/chuyen-dong/ngay-18/12-ghi-nhan-them-15883-ca-covid-19-trong-nuoc-c2a22054.html