Ngày 17/2: Ghi nhận 36.190 ca COVID-19 trong nước

Thứ Năm, ngày 17/02/2022 17:54 PM (GMT+7) Chia sẻ

Bộ Y tế cho biết, trong 36.190 ca COVID-19 ghi nhận trong nước có 25.345 ca trong cộng đồng.

công bố hôm nay TỔNG +36.190 2.635.814 39.243 90 1 Hà Nội +3.893 184.026 804 19 2 TP.HCM +483 517.580 20.265 4 3 Thái Nguyên +2.478 22.292 18 1 4 Quảng Ninh +2.477 22.399 13 0 5 Hải Phòng +1.548 47.206 94 2 6 Phú Thọ +1.417 21.280 15 0 7 Vĩnh Phúc +1.362 23.691 14 0 8 Bắc Ninh +1.362 51.673 96 2 9 Nghệ An +1.352 31.899 56 0 10 Hải Dương +1.350 29.949 37 2 11 Nam Định +1.344 27.699 40 7 12 Hòa Bình +1.256 19.634 41 0 13 Bắc Giang +1.112 24.152 27 1 14 Thái Bình +877 15.044 7 1 15 Thanh Hóa +861 32.308 37 0 16 Lào Cai +820 9.163 10 0 17 Sơn La +779 9.546 0 0 18 Yên Bái +741 6.654 6 0 19 Hưng Yên +709 24.354 2 0 20 Đà Nẵng +705 46.645 185 8 21 Tuyên Quang +666 7.411 5 0 22 Quảng Nam +614 24.072 50 2 23 Bình Định +588 40.969 179 1 24 Quảng Bình +569 11.946 15 0 25 Hà Tĩnh +545 6.527 6 0 26 Đắk Lắk +484 19.764 84 1 27 Khánh Hòa +484 64.700 311 2 28 Quảng Trị +444 9.064 10 1 29 Lạng Sơn +425 9.853 28 2 30 Phú Yên +381 13.242 64 1 31 Lâm Đồng +374 21.158 75 0 32 Gia Lai +342 13.262 38 0 33 Cao Bằng +285 3.824 7 0 34 Quảng Ngãi +265 17.121 69 2 35 Bình Phước +264 49.805 179 3 36 Thừa Thiên Huế +241 24.872 165 0 37 Đắk Nông +225 11.086 31 1 38 Hà Nam +219 8.979 8 1 39 Lai Châu +213 2.328 0 0 40 Điện Biên +195 4.364 1 0 41 Bắc Kạn +182 2.199 5 0 42 Kon Tum +149 4.738 0 0 43 Bà Rịa - Vũng Tàu +133 33.799 452 2 44 Cà Mau +123 57.814 288 0 45 Hà Giang +112 13.819 35 0 46 Bình Thuận +105 30.479 417 5 47 Đồng Nai +91 100.266 1.751 2 48 Bình Dương +79 293.409 3.395 1 49 Bến Tre +71 42.691 418 1 50 Vĩnh Long +67 54.327 776 0 51 Kiên Giang +64 33.844 851 6 52 Trà Vinh +59 38.431 234 0 53 Bạc Liêu +58 36.031 377 0 54 Tây Ninh +37 88.667 841 0 55 Đồng Tháp +27 47.659 997 2 56 Hậu Giang +19 16.189 202 1 57 Long An +13 41.906 985 0 58 An Giang +12 35.366 1.316 0 59 Sóc Trăng +12 32.604 581 2 60 Cần Thơ +11 44.705 906 1 61 Ninh Thuận +11 7.069 55 0 62 Tiền Giang +6 35.052 1.238 1 63 Ninh Bình 0 13.209 31 2 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 17/02/2022 Số mũi đã tiêm toàn quốc 189.761.776 Số mũi tiêm hôm qua 2.868.849

Tính từ 16h ngày 16/02 đến 16h ngày 17/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 36.200 ca nhiễm mới, trong đó 10 ca nhập cảnh và 36.190 ca ghi nhận trong nước (tăng 1.467 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 25.345 ca trong cộng đồng).

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (3.893), Thái Nguyên (2.478), Quảng Ninh (2.477), Hải Phòng (1.548), Phú Thọ (1.417), Vĩnh Phúc (1.362), Bắc Ninh (1.362), Nghệ An (1.352), Hải Dương (1.350), Nam Định (1.344), Hòa Bình (1.256), Bắc Giang (1.112), Thái Bình (877), Thanh Hóa (861), Lào Cai (820), Sơn La (779), Yên Bái (741), Hưng Yên (709), Đà Nẵng (705), Tuyên Quang (666), Quảng Nam (614), Bình Định (588), Quảng Bình (569), Hà Tĩnh (545), Đắk Lắk (484), Khánh Hòa (484), Hồ Chí Minh (483), Quảng Trị (444), Lạng Sơn (425), Phú Yên (381), Lâm Đồng (374), Gia Lai (342), Cao Bằng (285), Quảng Ngãi (265), Bình Phước (264), Thừa Thiên Huế (241), Đắk Nông (225), Hà Nam (219), Lai Châu (213), Điện Biên (195), Bắc Kạn (182), Kon Tum (149), Bà Rịa - Vũng Tàu (133), Cà Mau (123), Hà Giang (112), Bình Thuận (105), Đồng Nai (91), Bình Dương (79), Bến Tre (71), Vĩnh Long (67), Kiên Giang (64), Trà Vinh (59), Bạc Liêu (58), Tây Ninh (37), Đồng Tháp (27), Hậu Giang (19), Long An (13), An Giang (12), Sóc Trăng (12), Ninh Thuận (11), Cần Thơ (11), Tiền Giang (6).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Ninh Bình (-1316), Hải Dương (-248), Bình Định (-217).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Quảng Ninh (+941), Bắc Giang (+401), Hòa Bình (+282).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 30.321 ca/ngày.

Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 200 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron tại TP. Hồ Chí Minh (97), Quảng Nam (27), Hà Nội (14), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8 ), Kiên Giang (4), Quảng Ninh (20), Thanh Hóa (2), Hải Dương (2), Hải Phòng (1), Long An (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Dương (2), Lâm Đồng (1), Ninh Bình (1), Hưng Yên (6), Bình Phước (1).

Tiếp tục cập nhật

