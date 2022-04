Ngang nhiên cho số đề trên mạng xã hội

Lập kênh YouTube lừa bán số lô đề Ngày 29-3, Công an tỉnh Hà Nam đã bắt giữ nhóm 12 đối tượng sử dụng tài khoản Zalo, Facebook đăng tải thông tin có thể cung cấp số lô đề để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng ngàn nạn nhân với số tiền lên đến hơn 3 tỉ đồng. Trước đó, ngày 4-3, Công an huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã bắt 2 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán số lô, số đề trên mạng xã hội, với số tiền hơn 1,6 tỉ đồng. Theo đó, các đối tượng hoạt động rất tinh vi, kín kẽ bằng cách mua trang web, thiết lập các kênh YouTube, đăng tải video, clip đưa dữ liệu giả về số người chơi thắng lô đề, sau đó đưa ra dịch vụ soi cầu, lấy số... rồi rao bán trên mạng xã hội. Sau khi để lại số điện thoại, tài khoản Zalo trên các video, khi có người liên lạc xin số lô, số đề, các đối tượng này yêu cầu họ chuyển số tiền thỏa thuận qua các tài khoản ngân hàng mà chúng mua trên mạng xã hội rồi mới cung cấp con số, với giá mỗi số từ 2-5 triệu đồng.