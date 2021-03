Nể bạn uống 1 lon bia, bị phạt 7 triệu đồng

Thứ Tư, ngày 24/03/2021 07:26 AM (GMT+7)

Chỉ vì nể bạn bè, tài xế ở Hà Tĩnh sang bàn bên uống 1 lon bia, lúc điều khiển xe ô tô con thì bị lực lượng CSGT kiểm tra và lập biên bản xử lý.

Hầu hết các phương tiện đi qua đều bị Tổ Đặc biệt Công an tỉnh Hà Tĩnh dừng kiểm tra nồng độ cồn.

Nhiều lái xe mừng khi CSGT kiểm tra nồng độ cồn

12h trưa 23/3, cái nắng oi nồng những ngày chuyển mùa khiến người ta bứt rứt khó chịu nhưng các cán bộ, chiến sĩ Tổ Đặc biệt về kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn của Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh vẫn bám đường làm nhiệm vụ.

Vị trí lập chốt hôm nay là tại Km505, QL1 (thuộc địa phận xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) - cửa ngõ phía Bắc thành phố Hà Tĩnh.

Theo ghi nhận của PV, hầu hết các phương tiện lưu thông theo hướng từ nội thành ra QL1, khi đi qua đây đều bị tổ công tác dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển. Việc kiểm tra được thực hiện nhanh chóng nhằm đảm bảo ANTT-ATGT tại vị trí lập chốt cũng như không ảnh hưởng đến lộ trình của người dân.

Hơn 30 phút đầu tiên trôi qua, hàng chục phương tiện bị dừng rồi lại được di chuyển tiếp, vì lái xe đều chấp hành tốt, không có nồng độ cồn.

Trao đổi nhanh với PV, ông Phạm Đình Thông (60 tuổi, ở Hà Nội, là tài xế lái xe ô tô con BKS 30E - 732.13) cho biết: Hôm nay gia đình có tiệc cưới nên tôi chạy xe chở cả gia đình từ Hà Nội về Hà Tĩnh. Trong tiệc cưới, có nhiều người mời rượu nhưng tôi đều từ chối, dứt khoát không uống. Lúc đó mà cả nể, làm một chén thì giờ bị xử phạt, tạm giữ phương tiện rồi.

“Phạt tiền, thu bằng lái là một chuyện, phía sau tay lái mình là cả gia đình mới quan trọng. Mong rằng mọi tài xế đều chấp hành quy định của pháp luật, đã uống rượu bia là không lái xe. Các cơ quan chức năng cũng cần tăng cường tuần tra, kiểm soát để xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm”, ông Thông nói.

"1 lon bia 7 triệu đồng; 3 chén rượu giữ xe, tước bằng"

Đến 12h35 trưa cùng ngày, tổ ra hiệu lệnh dừng kiểm tra xe tải BKS 38C - 082.73 do tài xế Phan Văn H. (SN 1981, trú ở thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà) điều khiển.

Qua kiểm tra, tài xế H. có nồng độ cồn ở mức 0,153mg/l khí thở. Ngay sau đó, tài xế H. bị lập biên bản vi phạm hành chính với mức xử phạt từ 6 - 8 triệu đồng, tạm giữ phương tiện và giấy phép lái xe.

Tài xế H. cho biết: Tối qua nhà có giỗ, nên tôi có uống rượu, vì biết uống rượu không được lái xe nên tôi đã nằm ở nhà cả sáng nay. Trưa nghĩ rượu đã tan hết nên lái xe đi bốc hàng, không ngờ rượu vẫn còn.

Mặc dù lượng phương tiện bị kiểm tra nhiều nhưng công tác ANTT-ATGT tại chốt được đảm bảo và không gây phiền hà cho người dân

Khi được các cán bộ, chiến sĩ giải thích về các hình phạt bổ sung là tạm giữ phương tiện và tước GPLX, tài xế H. mếu máo: Tiền phạt đã hết gần 1 tháng lương, giờ bị tạm giữ phương tiện, rồi tước bằng lái, chắc ông chủ đuổi việc tôi mất. Đây là bài học nhớ đời, từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ lái xe khi đã uống rượu bia nữa, dù đã cách qua 1 đêm.

5 phút sau, tổ công tác tiếp tục ra hiệu lệnh dừng xe tải BKS 38C - 028.55. Người điều khiển là 1 nam thanh niên mặt đỏ gay và có mùi rượu. Sau khi xuống xe, tài xế này không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn mà đòi bỏ đi nơi khác rồi lấy điện thoại gọi “sự trợ giúp” của người thân. Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ tổ công tác vừa khéo léo giải thích, vừa kiên quyết yêu cầu tài xế ở lại để kiểm tra nồng độ cồn.

Sau hơn 10 phút tìm cách trốn tránh không thành, tài xế xe tải phải chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn và xuất trình giấy tờ xe. Tài xế này là Trương Huy N. (SN 1987, trú ở xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh), thời điểm kiểm tra có nồng độ cồn ở mức 0,119mg/l khí thở.

"Hôm nay nhà có công chuyện nên có uống mấy chén rượu, khi chạy xe ra đến đây bì bị bắt giữ", tài xế N. chia sẻ, rồi ký vào biên bản vi phạm hành chính với mức phạt 6 - 8 triệu, bị tạm giữ phương tiện, tạm giữ GPLX.

Đến 13h30, tổ tiếp tục dừng xe ô tô con BKS 38A - 166.42 do tài xế Lê Viết H. (SN 1962, trú ở phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế H. có nồng độ cồn ở mức 0,083mg/l khí thở. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính với mức phạt 6 - 8 triệu đồng, tạm giữ phương tiện và GPLX.

Tài xế H. chia sẻ giọng hối hận: Lúc nãy ăn cơm trưa, có mấy người quen ngồi bàn bên cạnh uống bia. Thấy tôi đang ăn cơm nên họ có mời sang, vì cả nể bạn bè, tôi xin uống duy nhất 1 lon bia để còn lái xe. Giờ bị phạt, sau này chắc tôi không dám uống bia rồi lái xe nữa.

Trung tá Nguyễn Xuân Mạnh, Tổ trưởng Tổ Đặc biệt về kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, cho biết: Thực hiện Kế hoạch số 90/KH-BCA-C08 của Bộ Công an về tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề “Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn” từ ngày 15/3 - 31/12/2020 của Bộ Công an, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập 1 tổ đặc biệt, gồm 8 cán bộ chiến sĩ - là những người ưu tú nhất được tuyển chọn từ các đội và do 1 Phó Phòng trực tiếp phụ trách.

“Để đảm bảo tính bất ngờ và hiệu quả cao nhất, tổ hoạt động linh hoạt về giờ giấc và lưu động về địa điểm. Trong 5 ngày ra quân (từ 15 - 23/3), Tổ phát hiện và lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 26 trường hợp, trong đó có 2 xe mô tô, 24 ô tô, tổng số tiền phạt ước tính 185 triệu đồng. Ngoài ra, các tổ tuần tra, kiểm soát khác của phòng cũng phát hiện và xử lý 10 trường hợp khác, với tổng số tiền phạt là 75 triệu đồng”, Trung tá Mạnh nói.

Cũng theo Trung tá Mạnh, trước khi ra quân kiểm tra, xử lý, Phòng đã có 15 ngày (1 - 15/3) tuyên truyền nhắc nhở các tài xế về chuyên đề của Phòng. Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, anh em vừa kiểm tra vừa phối hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, trong đó có quy định về nồng độ cồn. Đánh giá chung, ý thức người dân trong việc chấp hành việc không lái xe sau khi uống rượu bia được nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an tỉnh, thời gian tới, Tổ đặc biệt sẽ tiếp tục tuần tra, kiểm soát trên bất kì tuyến đường nào do Phòng quản lý và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi lại trưa 23/3:

Bên cạnh tài xế xe ô tô, nhiều tài xế xe máy có dấu hiệu nghi vấn cũng bị dừng xe kiểm tra

Thậm chí là tài xế nữ cũng bị Tổ Đặc biệt kiểm tra nồng độ cồn

Hay như tài xế xe cứu hộ giao thông cũng phải bị kiểm tra nồng độ cồn

Tài xế Phan Văn H. cho biết, anh uống rượu từ tối qua nhưng giờ vẫn vi phạm nồng độ cồn và đây là bài học nhớ đời cho anh trong việc chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông

​​Sau khi bị dừng kiểm tra, tài xế xe tải Trương Huy N. tìm mọi cách trốn việc kiểm tra nồng độ cồn nhưng tổ công tác vừa khéo léo tuyên truyền vừa kiên quyết kiểm tra. Sau một thời gian tìm mọi cách trốn tránh nhưng bất thành, tài xế Trường Huy N. đành chấp nhận sự kiểm tra nồng độ cồn của tổ công tác

Tài xế Phạm Đình Thông (60 tuổi, ở Hà Nội) điều khiển xe ô tô con 30E - 732.13 rất phấn khởi về Nghị định 100 và mong các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm

Nguồn: https://www.atgt.vn/ne-ban-uong-1-lon-bia-bi-phat-7-trieu-dong-d500173.htmlNguồn: https://www.atgt.vn/ne-ban-uong-1-lon-bia-bi-phat-7-trieu-dong-d500173.html