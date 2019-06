Miền Bắc tiếp tục nóng như chảo lửa, người dân ra đường cần lưu ý điều này

Thứ Hai, ngày 10/06/2019 07:55 AM (GMT+7)

Nhiệt độ tiếp tục tăng lên khiến nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C, miền Bắc và miền Trung như chảo lửa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm qua (9/6), nắng nóng và nắng nóng gay gắt đã xảy ra diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trong khoảng từ 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Hôm nay (10/6), vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Nhiệt độ hôm nay tiếp tục nhích lên khoảng 1-2 độ C so với ngày hôm qua, cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-17 giờ.

Khu vực Hà Nội ngay từ sáng sớm nay nắng đã xuất hiện. Nhiệt độ lúc hơn 7h sáng đã vượt ngưỡng 30 độ C. Càng về trưa chiều, nhiệt độ càng tăng mạnh, lên ngưỡng 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Đó là nhiệt độ được đo trong lều khí tượng có mái che, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể lên tới gần 50 độ C do mức độ bê tông hóa cao, khí thải xe cộ…

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng vẫn sẽ tiếp diễn trong 2-3 ngày tới ở miền Bắc và miền Trung, do đó, người dân cần hết sức cảnh giác nguy cơ cháy nổ và hỏa hoạn, đặc biệt là cần đề phòng cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ.

Ngoài ra, nắng nóng có tác động và gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Trong ngày hôm nay (10/6), chỉ số cảnh báo tia tử ngoại (UV) tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh có giá trị từ 7-10 ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp ánh nắng trong đợt nắng nóng gay gắt này. Người dân cần hạn chế ra đường vào quãng thời gian giữa trưa nếu không có công việc quan trọng.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ trong tuần này thời tiết phổ biến ngày có nắng, chiều tối tới đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.