Miền Bắc sắp đón “mưa vàng” giải nhiệt

Chủ Nhật, ngày 19/07/2020 09:53 AM (GMT+7)

Một đợt mưa dông sắp xuất hiện sẽ giải nhiệt cho miền Bắc sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài.

Những cơn mưa xuất hiện sẽ giải nhiệt cho miền Bắc sau nhiều ngày nắng nóng. Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (19/7), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, riêng khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực Hà Nội hôm nay có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C.

Chỉ số tia cực tím (UV) ở Hà Nội và Đà Nẵng hôm nay có giá trị từ 8-10 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Riêng tại khu vực vùng núi Bắc Bộ, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên trong chiều tối và đêm nay (19/7) sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Trong những ngày tới, vùng hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh dần nên mưa dông sẽ mở rộng ra khu vực Bắc Bộ. Từ khoảng ngày 20-22/7 ở Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h, có nơi trên 150mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Do có mưa nên từ ngày 20/7, nắng nóng ở Bắc Bộ dịu dần. Các tỉnh Trung Bộ nắng nóng còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới, do đó cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư và nguy cơ cao cháy rừng.

