Nắng nóng hầm hập từ Bắc vào Nam, “choáng” với cảnh báo tia cực tím

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (17/5), nắng nóng bắt đầu lan rộng ra khắp Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Trong khi đó, nắng nóng vẫn tiếp diễn ở khu vực Nam Bộ.

(Ảnh minh họa)

Khu vực Bắc Bộ hôm nay có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ trên 35 độ C.

Do ảnh hưởng của nắng nóng, cơ quan khí tượng cảnh báo, trong ngày hôm nay (17/5), hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước đều có chỉ số tia cực tím (UV) ở mức nguy gây hại cao đến rất cao. Chỉ số UV cao nhất trong ngày tại nhiều tỉnh thành dao động từ 9.4 đến 9.7.

Đặc biệt, quãng thời gian từ 10h-13h, bảng dự báo chỉ số tia UV với tông màu đỏ là chủ đạo. Đây là màu biểu thị cho chỉ số UV đạt ở ngưỡng rất cao. Theo quy định, chỉ số UV trên 8 là đạt ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao cho sức khỏe của con người.

Tại khu vực Nam Bộ thì TP HCM và Cần Thơ có chỉ số UV cao nhất trong ngày đạt 9.6, tại Cà Mau là 9.7.

Bảng cảnh báo tia cực tím của Trung tâm Dự báo KTTVQG

Cơ quan khí tượng nhận định, 3 ngày tiếp theo, chỉ số UV cực đại tiềm năng được dự báo vẫn duy trì ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao đến rất cao (8.0 - 10.0) trên cả nước, riêng Cần Thơ và Cà Mau ở mức cao (7.0 - 8.0).

Bên cạnh chỉ số tia cực tím, tiềm năng nhiệt hôm nay ở miền Bắc và miền Trung cũng được cảnh báo ở mức nguy hiểm. Con người có khả năng bị say nắng, kiệt sức, thậm chí là sốc nhiệt nếu tiếp xúc hoặc hoạt động thể chất kéo dài dưới nắng nóng.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/nang-nong-ham-hap-tu-bac-vao-nam-choang-voi-canh-bao-tia-cuc-tim-1467465.ngn