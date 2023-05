Đợt nắng nóng dài nhất từ đầu năm 2023 đang xảy ra ở miền Bắc và miền Trung

Miền Bắc và miền Trung hứng đợt nắng nóng kéo dài nhất từ đầu năm 2023. Ảnh minh họa

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng – Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với gió phơn, hôm nay (16/5), nhiều nơi ở Bắc Bộ và Trung Bộ đã có nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C.

Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và tỉnh Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C như: Tp. Hòa Bình 39.5 độ, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 39.0 độ C, Tây Hiếu (Nghệ An) 38.1 độ C, Đô Lương (Nghệ An) 39.0 độ C…

Ông Hưởng dự báo, từ ngày 17/5, nắng nóng và nắng nóng gay gắt sẽ mở rộng ra khắp Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên.

Khu vực Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

“Theo đánh giá của chúng tôi, đợt nắng nóng này sẽ kéo dài đến khoảng 23/5; riêng phía Đông Bắc Bộ ngày 19/5 nắng nóng tạm giảm, sau đó lại quay trở lại. Chúng tôi nhận định đây sẽ là đợt nắng nóng kéo dài nhất từ đầu năm đến giờ ở miền Bắc và miền Trung”, ông Hưởng chia sẻ.

Chuyên gia khí tượng cũng cảnh báo, các mức nhiệt trên là được đo bên trong lều khí tượng (có mái che không tiếp xúc trực tiếp ánh nắng). Nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể chênh lệch 2-4 độ C tùy vào vị trí đặt nhiệt kế. Thậm chí, các mặt đệm như mặt đường nhựa, đường bê tông hay ô tô để ngoài trời có thể chênh lệch hơn 10 độ C.

