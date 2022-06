Nắng nóng gay gắt toàn Bắc bộ, thủy điện Hòa Bình và Sơn La giảm xả lũ

Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có Công điện gửi Giám đốc Công ty thủy điện Hòa Bình và Sơn La yêu cầu đóng cửa xả lũ.

Theo đó, Công điện nêu rõ, vào 8h sáng nay, 18/6, mực nước hồ Hòa Bình ở cao trình 105,73cm, lưu lượng đến hồ là 5.705m3/s, tổng lưu lượng xả là 8.792m3/s. Còn hồ Sơn La ở cao trình 200,52m, lưu lượng nước đến hồ là 2.884m3/s, tổng lưu lượng xả là 4.828m3/s/\.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và thực tế về hồ hiện nay, trên cơ sở đề nghị của Công ty thủy điện Hòa Bình và Sơn La, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình và Sơn La, đóng 1 cửa xả đáy hồ Hòa Bình vào 11h ngày 18/6 và đóng một cửa xả đáy hồ Sơn La và 16h cùng ngày.

Thủy điện Hòa Bình liên tiếp đóng 2 cửa xả lũ trong ngày 17 và 18/6

Trước đó, ngày 17/6, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cũng lệnh đóng cửa 1 cửa xả đáy hồ Sơn La vào hồi 16h00 ngày 17/6/2022 và đóng cửa 1 cửa xả đáy hồ Hòa Bình vào hồi 16h00 ngày 17/6/2022.

Như vậy sau ngày hôm nay, thủy điện Sơn La đã đóng hoàn toàn các cửa xả đáy và thủy điện Hòa Bình còn duy trì 3 cửa xả đáy.

Theo báo cáo nhanh của VPTT Ban Chỉ huy PCTT&TKCN TP Hà Nội, Hà Nam xả lũ hệ thống sông Hồng gây ngập 276,4ha (Hà Nội 267ha; Hà Nam 9,4ha).

Trong khi đó, theo dự báo của Trung tâm DBKTTV quốc gia, hôm nay, 18/6, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Nắng nóng gay gắt tại Bắc bộ và Bắc bộ trong những ngày tới

Khu vực Bắc bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 40-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-17 giờ.

Khu vực Hà Nội hôm nay có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Nắng nóng ở khu vực Bắc bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 20/6, từ ngày 21/6 nắng nóng có xu hướng giảm dần. Ở khu vực Trung bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 22-23/6, sau giảm dần.

