Năm tướng lĩnh công an, quân đội được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

Thứ Bảy, ngày 06/03/2021 09:30 AM (GMT+7)

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, được thống nhất giới thiệu ứng cử vào Quốc hội.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an

Ngày 5/3, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tại Bộ Công an, 4 người được giới thiệu ứng cử, bao gồm: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Bộ Công an (được giới thiệu theo cơ cấu của Chính phủ); Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Đại tá Vũ Huy Khánh, Phó cục trưởng Cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an (cơ cấu đại biểu Quốc hội chuyên trách ở T.Ư).

Ngay sau hội nghị lấy ý kiến cử tri, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị ban lãnh đạo mở rộng. 100% đại biểu có mặt đồng ý giới thiệu 4 người nói trên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị lãnh đạo, chỉ huy mở rộng giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Hai người được giới thiệu ứng cử gồm: Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bô Quốc phòng và Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

100% đại biểu dự hội nghị đã biểu quyết nhất trí giới thiệu Thượng tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tham gia tham gia ứng cử.

