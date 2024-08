Nam thanh niên thoát nạn trong vụ cháy ở Hà Nội: 'Hàng xóm lấy búa, đưa cho em để phá khóa'

Hiện trường vụ cháy và lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Tối 25/8, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại số nhà 12 ngõ 32 Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), thiêu rụi nhiều tài sản bên trong. May mắn, thời điểm này có một nam thanh niên mắc kẹt bên trong và được người dân hỗ trợ thoát ra ngoài an toàn.

Trao đổi với phóng viên, Nguyễn Khánh Huy - nam thanh niên thoát nạn khi ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn kể lại: "Lúc đó em đang rửa bát thì nghe thấy tiếng nổ, cứ nghĩ là nhà hàng xóm nên mặc kệ".

Tuy nhiên, một lúc sau lại có tiếng nổ kêu to hơn và nhiều hơn, em xuống dưới thì thấy có khói nên đã chạy ngược lên tầng trên.

"Khi em đang ở khu vực lan can thì có người hàng xóm lấy búa và đưa cho em để phá khóa cửa thoát hiểm vì không có chìa khóa mở" - Huy kể lại.

Sau đó, Huy thoát xuống dưới an toàn qua chiếc thang do người hàng xóm bắc lên lúc trước.

Trước đó, khoảng 21h cùng ngày, cơ quan công an tiếp nhận tin báo cháy tại số nhà 12 ngõ 32 Lạc Long Quân, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Tây Hồ và Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 2 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã điều động xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Do đám cháy nằm trong ngõ nhỏ nên việc đưa đường ống nước chữa cháy vào hiện trường gặp nhiều khó khăn. Đến 21h49 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn và không gây thiệt hại về người.

Theo người dân, họ thấy lửa bùng lên từ tầng 1 của ngôi nhà rồi nhanh chóng lan lên tầng 2.

Lúc này, có 1 thanh niên mắc kẹt ở khu vực tầng 3 của căn nhà. Khi thấy trẻ em mắc kẹt, người dân xung quanh đã hỗ trợ đưa ra ngoài an toàn.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

