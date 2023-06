Nam thanh niên đi xe đạp ngã xuống ruộng tử vong

Ngày 2/6, Công an huyện Thủ Thừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Long An tiến hành phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của nam thanh niên nghi điều khiển xe đạp khi đang lưu thông trên đường thì bất ngờ té xuống ruộng.

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng cho biết, vào khoảng hơn 9h ngày 2/6, người dân đi thăm ruộng ở ấp 4, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa thì phát hiện một nam thanh niên nằm úp xuống mặt dưới ruộng cùng chiếc xe đạp đè lên người. Sau khi kiểm tra, người dân thấy người thanh niên này đã tử vong nên trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường phát hiện nam thanh niên tử vong.

Do gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi, nên cơ quan chức năng đã làm thủ tục bàn giao thi thể D. cho gia đình lo hậu sự.

Nhanh chóng lực lượng công an xã Mỹ Phú có mặt tại hiện trường và xác định danh tính nạn nhân là P.V.D (28 tuổi, ngụ ấp 3, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, Long An). Qua làm việc với cơ quan chức năng, gia đình D. cho biết người này nghiện ma túy và có tiền sử bệnh thần kinh.

