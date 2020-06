Nam phi công người Anh chỉ được về nước trong điều kiện nào?

Thứ Hai, ngày 22/06/2020 18:22 PM (GMT+7)

Tâm lý của nam phi công người Anh vui buồn thường xuyên, có lúc khóc, các nhân viên y tế phải động viên, dỗ dành. Bệnh nhân có nguyện vọng trở về quê nhà.

Các điểm cầu tham gia buổi hội chẩn. (Ảnh: Thái Bình)

Chiều 22/6, cuộc Hội chẩn Quốc gia lần thứ 5 về tình hình sức khỏe bệnh nhân 91- nam phi công người Anh đã diễn ra tại điểm cầu Trung tâm điều hành chẩn đoán, điều trị bệnh nhân nặng mắc COVID-19 ở Cục Quản lý Khám chữa bệnh kết nối với các bệnh viện như: BV Chợ Rẫy, Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh, Nhiệt đới TW, Bạch Mai, Việt Đức, TW Huế, Đà Nẵng để đánh giá tình hình sức khoẻ cho bệnh nhân 91 mắc COVID-19.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, Cục trưởng Lương Ngọc Khuê cùng các chuyên gia, giáo sư đầu ngành dự buổi hội chẩn tại điểm cầu Trung tâm điều hành chẩn đoán, điều trị bệnh nhân nặng mắc COVID-19 ở Cục Quản lý Khám chữa bệnh

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết, Tổng lãnh sự Anh, đại sứ quán Anh đã đến thăm và nắm được tâm tư nguyện vọng của bệnh nhân mong muốn về quê nhà. Tuy nhiên, theo PGS. TS Nguyễn Trường Sơn, việc đưa bệnh nhân này về nước chỉ thực hiện khi đảm bảo các yêu cầu an toàn đủ sức khỏe ra khỏi phòng hồi sức, an toàn trong quá trình vận chuyển và sự chuẩn bị đón tiếp/tiếp nhận bệnh nhân của bệnh viện phía quê hương đảm bảo an toàn.

GS. TS Nguyễn Gia Bình, chuyên gia về điều trị tích cực chia sẻ: “Trải qua 96 ngày, rất nhiều lần chúng ta hết hy vọng về bệnh nhân nhưng bằng trí tuệ tập thể, đặc biệt là sự cố gắng của đội ngũ điều trị trực tiếp của bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh, bệnh viện Chợ Rẫy. Thành công đến thời điểm này không chỉ cứu sống bệnh nhân mà đó còn là thể hiện tính nhân văn của chúng ta trong chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân người nước ngoài”.

Cũng theo báo cáo của Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân 91 hiện tỉnh, dung nạp thức ăn tốt, các xét nghiệm đánh giá nhiễm trùng của bệnh nhân âm tính.

Bệnh nhân đã cai hoàn toàn máy thở từ ngày hôm qua, tự thở khí phòng 24/24h. Chức năng phổi của bệnh nhân phục hồi gần 90%.

Đánh giá sơ bộ cho thấy, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, tiếp xúc tốt, giao tiếp tốt bằng lời nói, sức cơ 2 tay bình thường, sức cơ 2 chân cải thiện 4/5, tự xoay trở trên giường, tự ngồi dậy được, chịu lực hai tay trên khung tập tự đứng dậy.

Về chức năng tiêu hoá, bệnh nhân tự ăn uống qua miệng. Chức năng thận đã hồi phục, chức năng tim, gan tốt, men tụy bình thường

Bệnh nhân đã ngưng thuốc kháng nấm truyền tĩnh mạch và dùng thuốc kháng nấm uống; kháng đông dự phòng huyết khối đường uống xarelto. Bệnh nhân tập vật lý trị liệu ngày 2 lần, săn sóc vết loét cùng cụt.

Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân cho biết, tâm lý của bệnh nhân vui buồn thường xuyên, có lúc khóc, các nhân viên y tế phải động viên, dỗ dành. Bệnh nhân có nguyện vọng trở về quê nhà.

Đề xuất về chuyên môn của Bệnh viện Chợ Rẫy, có thể cho bệnh nhân xuất khoa, ra khỏi khu vực hồi sức cấp cứu, chuyển phục hồi chức năng để tiếp tục hồi phục hồi chức năng cho bệnh nhân

BSCK II Trần Đăng Khoa- Trưởng Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, hiện bệnh nhân tập phục hồi chức năng 2 buổi sáng/ chiều, gồm tập thở, tập vận động, giao tiếp và chức năng sinh hoạt hằng ngày, tập kháng trở có trợ giúp...

“Việc hồi phục của bệnh nhân phụ thuộc vào cả quá trình dinh dưỡng, phục hồi chức năng và tăng sức đề kháng”, BSCKII Trần Đăng Khoa nhấn mạnh.

Đến nay, bệnh nhân đã trải qua 96 ngày điều trị tại bệnh viện, trong đó giai đoạn từ ngày 22/5 (thời điểm bệnh nhân chuyển điều trị từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh sang Bệnh viện Chợ Rẫy chưa xác định được chi phí.

