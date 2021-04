Năm huyện của TP.HCM sẽ 'lên đời'

“Gỡ được điểm nghẽn giao thông, chắc chắn Củ Chi sẽ bật lên!” Dù lên quận hay vẫn là huyện thì điều quan trọng nhất với tôi là làm sao để người dân hưởng lợi tốt nhất trên mảnh đất của mình. Nếu lên quận, người dân lo bán hết đất rồi đi đâu, về đâu? Tôi rất tâm đắc với ý kiến của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong khi đặt vấn đề: Nếu lên quận thì giá trị suất đầu tư có tăng theo không? Nếu không thì đừng làm mất cơ hội của người dân khi mà đất thì cứ treo lơ lửng, nhà đầu tư không vào vì giá đất quá cao. Doanh nghiệp mua không được, người dân chuyển đổi mục đích sử dụng đất cũng không xong thì tất cả lợi thế sẵn có của Củ Chi sẽ chuyển về Long An, Tây Ninh… Vì vậy, trong định hướng phát triển ngành nông nghiệp, tốt nhất là vẫn tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh nông thôn gắn liền với quá trình đô thị hóa, chuyển đổi mô hình sản suất nông nghiệp để phù hợp với nhu cầu và an toàn cho người dân TP. Củ Chi chỉ cách trung tâm TP 30 km, thuận lợi hơn rất nhiều so với rau củ từ Đà Lạt hoặc các tỉnh, thành khác đến TP. Cùng với đó, hạ tầng đường giao thông liên thôn, liên xã được đầu tư rất tốt. Điểm nghẽn lớn chính là tuyến đường kết nối từ trung tâm TP về Củ Chi. Hiện nay chỉ có quốc lộ 22 nhưng hiện trạng của tuyến đường này đang quá tải. Vì vậy, từ Củ Chi đến trung tâm TP chỉ 30 km nhưng phải đi mất hơn 2 tiếng đồng hồ. Điều này là cản trở rất lớn đối với Củ Chi từ trước đến nay. Khu đô thị Tây Bắc hơn 6.000 ha lâu nay chậm triển khai cũng một phần vì điểm nghẽn này. Nếu tháo gỡ được điểm nghẽn về giao thông thì chắc chắn Củ Chi sẽ bật lên. Ông NGUYỄN HỮU HOÀI PHÚ, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi