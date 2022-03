Mua thuốc Molnupiravir sẽ không còn nhiêu khê

Số F0 tăng nhanh với 110.301 ca Bộ Y tế cho biết ngày 2-3, cả nước ghi nhận thêm 110.301 ca mắc Covid-19 tại 63 tỉnh, thành phố, tăng hơn 11.500 ca so với ngày trước đó. TP Hà Nội có số ca mắc nhiều nhất với hơn 15.100 ca. Các tỉnh Bắc Ninh, Nghệ An, Quảng Ninh, Sơn La, Hưng Yên, Lạng Sơn, Nam Định đều ghi nhận từ 3.000 đến hơn 4.000 ca nhiễm mới. Cùng ngày, các tỉnh Nam Định, Bắc Giang và Thái Nguyên đăng ký bổ sung hơn 41.500 ca bệnh Covid-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam ghi nhận hơn 3,7 triệu ca nhiễm trong đó có 40.452 ca tử vong, chiếm tỉ lệ 1,1% so với tổng số ca mắc. Những ngày qua, số ca tử vong có xu hướng gia tăng nhất là ở các tỉnh, thành có số ca mắc tăng cao. Trong ngày, có 36.902 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 2.516.785 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là gần 4.000 ca. Đến nay, nước ta đã tiêm hơn 195,3 triệu liều vắc-xin Covid-19.