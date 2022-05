Mua ô tô tặng vợ, người đàn ông bấm được biển ngũ quý 5

Từ ngày 21/5, thực hiện Thông tư 15 của Bộ Công an, công an các các tỉnh, thành đã triển khai phân cấp công tác đăng ký xe cho công an huyện và công an xã. Theo đó, người dân của các tỉnh thành trong cả nước có thể đến đăng ký xe ô tô, xe máy, xe gắn máy tại trụ sở công an huyện và công an xã.