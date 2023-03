Một phụ huynh ở Hà Nội trình báo mất 200 triệu sau cuộc gọi "con cấp cứu"

Ngày 15/3, Chỉ huy Đội cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đơn vị đang xác minh, làm rõ 2 trường hợp bị lừa đảo bằng thủ đoạn thông báo "con cấp cứu ở viện", trong đó có một vụ bị hại trình báo bị lừa 200 triệu đồng và một vụ là 40 triệu đồng.

Theo trình báo từ các bị hại, các đối tượng lừa đảo sẽ giả mạo giáo viên, nhân viên trường học, bác sĩ, nhân viên y tế bệnh viện hoặc cán bộ cơ quan chức năng.

Khi gọi điện, các đối tượng sẽ thông báo rằng học sinh bị tai nạn đang trong tình trạng nguy kịch, cần phẫu thuật gấp. Sau đó, chúng sẽ lợi dụng tâm lý hoang mang, lo lắng của nạn nhân rồi cung cấp tài khoản mạo danh, yêu cầu gia đình chuyển khoản tạm ứng viện phí.

Công an quận Nam Từ Liêm khuyến cáo, khi nhận được những cuộc gọi lạ, phụ huynh cần bình tĩnh xác minh sự việc với cô giáo, nhà trường. Trong trường hợp khẩn cấp, nếu không liên hệ được với trường học, phụ huynh có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại trực ban của công an phường sở tại, công an địa phương gần nhất hoặc bệnh viện.

Người dân tuyệt đối không chuyển tiền, đăng nhập vào đường link lạ để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/mot-phu-huynh-o-ha-noi-trinh-bao-mat-200-trieu-sau-cuoc-goi-34-con-ca...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/mot-phu-huynh-o-ha-noi-trinh-bao-mat-200-trieu-sau-cuoc-goi-34-con-cap-cuu-34-a597997.html