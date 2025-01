Mong ước ngày cuối năm của người trúng số 2 tỉ đồng mà không được trả thưởng

Như Báo Người Lao Động đã nhiều lần thông tin, ngày 14-10-2024, bà Ng. mua 2 tờ vé số do Công ty TNHH Nhà nước MTV xổ số kiến thiết TP Huế phát hành. Tại kỳ quay thưởng cùng ngày, tờ vé số mang số dự thưởng 486552 (F) trúng giải phụ đặc biệt, dù vé bị co rúm nhưng bà Ng. vẫn được trả thưởng 50 triệu đồng. Còn tờ vé số 386552 (F) trúng giải đặc biệt 2 tỉ đồng thì không được trả thưởng do bị rách phía dưới góc phải, dù kết quả giám định của Công an TP Huế khẳng định đây là tờ vé số thật, các con số không bị tẩy xoá. Ngày 10-12-2024, bà Ng. đã có đơn gửi TAND thị xã Hương Thủy khởi kiện Công ty TNHH Nhà nước MTV xổ số kiến thiết TP Huế yêu cầu trả thưởng tiền đối với tờ vé số trúng giải đặc biệt. Bà Ng. đã nộp tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm 36 triệu đồng, kèm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của của mình đến TAND thị xã Hương Thuỷ…