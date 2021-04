Mọi nỗ lực giúp 2 cháu bé bị bỏ rơi trên đê sông Hồng được nhập khẩu… chưa thành

Thứ Sáu, ngày 09/04/2021 16:00 PM (GMT+7)

2 đứa trẻ bị bỏ rơi trên đê sông Hồng vẫn mịt mờ tương lai do người bố đứng tên trên giấy khai sinh kiên quyết không nhập khẩu cho các cháu về với gia đình.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội ngày 9/4, chị Lê Thị Bích (trú tại thôn Hạ Vỹ, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, TP Hà Nội - người nhặt được hai cháu bé bị bỏ rơi trên đê sông Hồng) cho biết, chị vừa đưa 2 bé Q. Anh (5 tuổi) và B. Nam (3 tuổi) sang gặp anh Đào Mạnh Cường (người đứng tên bố trên giấy khai sinh của 2 cháu) ở phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội.

"Anh ấy bảo 2 cháu không phải con ruột, không cùng máu mủ nên không thể cho nhập khẩu vào gia đình. Nếu cần phải giám định ADN để toà chấm dứt quyền làm bố, giúp ích cho việc tách khẩu để nhập về nơi mới anh ấy sẽ làm", chị Bích thông tin.

2 cháu nhỏ Quỳnh Anh và Nam đang được chị Bích chăm sóc tại nhà

Qua những lần làm việc với cơ quan chức năng, người phụ nữ này biết, nếu không nhập khẩu được cho 2 cháu bé buộc chính quyền phải đưa 2 cháu về trung tâm bảo trợ xã hội theo quy định.

"Bảo lên xã tôi cũng lên, bảo lên huyện tôi cũng đi. Bây giờ tôi không biết phải làm thế nào để đủ điều kiện nhận nuôi 2 cháu. Tôi rất sợ để các cháu phải vào trại trẻ mồ côi. Hoàn cảnh các cháu đã khổ lắm rồi…", chị Bích nghẹn lời.

Được biết, sau 3 tháng từ khi chị Bích phát hiện bị bỏ rơi và đưa về chăm dưỡng, đến nay sức khoẻ bé Q. Anh rất tốt. Chị Bích định hướng nếu tới đây nhập khẩu được cho các cháu sẽ cho bé Q. Anh đi học lớp 1.

"Cháu B. Nam thì sức khoẻ kém hơn liên quan đến hô hấp và đường ruột. Cháu hay bị sốt cao, tôi đã 4 lần phải đưa cháu đến bệnh viện rồi. Việc chăm sóc cháu Nam có vất vả một chút nhưng bù lại cả gia đình tôi ai cũng yêu thương, quan tâm cả 2 cháu", chị Bích cho hay.

Qua tìm hiểu được biết, mẹ 2 cháu là chị Bùi Quỳnh L. (SN 1985, hiện đã mất). Tháng 5/2006, chị L. đăng ký kết hôn cùng anh Đào Minh Cường, hai người có một con chung năm nay 14 tuổi.

Một thời gian sau, 2 vợ chồng ly thân. Sau đó, chị L. sinh thêm 2 người con là cháu Q. Anh, 5 tuổi và B. Nam, 3 tuổi. Tuy nhiên, do ốm đau bệnh tật, chị L. đã ủy quyền cho bố mình làm thủ tục khai sinh cho hai cháu theo giấy chứng sinh.

Điều đáng nói, bản thân chị L. cũng không biết bố của 2 đứa trẻ là ai. Bên tư pháp của phường Yên Phụ đã đứng tên anh Cường trong giấy khai sinh của 2 cháu do thời điểm này chị L. và anh Cường vẫn trong thời điểm hôn nhân, chưa ly hôn. Tuy nhiên, anh Cường không cho hai bé nhập khẩu về gia đình mình do chúng không phải con đẻ. Về sau, hai cháu được mẹ và ông ngoại đón về nhà trên đường An Dương, phường Yên Phụ sinh sống.

Hoàn cảnh của 2 cháu bé khiến nhiều người xót xa

Cách đây nửa năm, chị L. qua đời do bệnh nặng. Ông ngoại nhận nuôi hai bé, tiếp tục đi làm thủ tục hộ khẩu để 2 cháu được nhập khẩu về Yên Phụ. Tuy nhiên, sự việc chưa thành thì ông cũng mất.

Sau khi chị L. cùng cha mình qua đời, đại diện tư pháp của phường đã vận động người anh cùng cha khác mẹ của chị L. là anh Vũ đứng ra làm hồ sơ để 2 đứa trẻ được nhập khẩu. Do hoàn cảnh khó khăn, anh Vũ chạy xe ôm, còn vợ bán hàng vặt, hoàn cảnh khó khăn nên muốn cho người khác nuôi 2 cháu.

Ngày 9/1, người bác đưa 2 cháu đến đê sông Hồng bỏ lại ở đây kèm theo túi quần áo, giày dép, 1,2 triệu đồng và một bức thư viết tay với nội dung thông báo bố mẹ 2 cháu đã mất, người thân không có khả năng nuôi dưỡng. Sau đó, người bác đứng từ xa chờ có người nhặt 2 cháu bé rồi mới rời đi…

