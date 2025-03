Mới nhất: Cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi điều khiển flycam?

Dự thảo Nghị định đề xuất quy định chi tiết về điều kiện khai thác, sử dụng phương tiện bay. Trong đó, phương tiện bay phải có giấy chứng nhận đăng ký hoặc giấy chứng nhận đăng ký tạm thời còn hiệu lực.

Người trực tiếp điều khiển phương tiện bay phải đủ 18 tuổi trở lên, trừ người điều khiển phương tiện bay có trọng lượng cất cánh dưới 0,25kg; trong máu, hơi thở không có nồng độ cồn, ma túy, chất gây ngủ, các chất bị cấm.

Người trực tiếp điều khiển phương tiện bay có trọng lượng cất cánh trên 0,25kg phải có giấy phép điều khiển bay quan sát bằng trực quan.

Theo đề xuất mới, người trực tiếp điều khiển phương tiện bay trong máu, hơi thở không có nồng độ cồn

Trường hợp điều khiển phương tiện bay có trọng lượng cất cánh tối đa từ 2kg trở lên; bay ngoài tầm nhìn trực quan, bay theo chương trình cài đặt sẵn thông qua bộ điều khiển trung tâm phải có Giấy phép điều khiển bay quan sát bằng thiết bị do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc bằng, chứng chỉ quốc tế được Việt Nam công nhận.

Trường hợp một người điều khiển đồng thời từ 2 phương tiện bay trở lên, ngoài việc đáp ứng các điều kiện đã nêu, còn phải chứng minh được khả năng của công nghệ đáp ứng được các yêu cầu đảm bảo an toàn khi bay, thể hiện trong thông số kỹ thuật của hệ thống vận hành thiết bị bay; bay xếp hình, xếp chữ, biểu diễn ánh sáng nghệ thuật trên không phải được cấp có thẩm quyền đồng ý hoặc phê duyệt…

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định còn nêu rõ cơ quan cấp phép bay được hủy bỏ phép bay vì lý do: An ninh, quốc phòng; An toàn, an ninh của chuyến bay; Trật tự an toàn xã hội và lợi ích công cộng; Bảo vệ lợi ích của nhà nước, tổ chức và công dân;

Theo quy định của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; Phát hiện người khai thác cung cấp thông tin không trung thực hoặc có những hành vi gian dối khác;

Hủy bỏ toàn bộ hoặc một phần phép bay đã cấp; không cấp phép bay có thời hạn nếu đồng thời phát hiện nhiều hành vi hoặc tái phạm một trong các hành vi theo quy định…

Về thẩm quyền hủy bỏ phép bay, theo dự thảo, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham trưởng hủy bỏ, yêu cầu hủy bỏ toàn bộ hoặc một phần phép bay đã được cấp có thẩm quyền cấp phép trong vùng trời, vùng thông báo bay của Việt Nam.

Cục Tác chiến hủy bỏ toàn bộ hoặc một phần phép bay của Cục Tác chiến và Bộ Tư lệnh quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh cấp; Bộ Công an hủy bỏ toàn bộ hoặc một phần phép bay do cơ quan chức năng Bộ Công an cấp…

Người, cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ phép bay phải thông báo trực tiếp (trong trường hợp khẩn cấp) hoặc bằng văn bản đến người khai thác đã được cấp phép bay; đồng thời báo cáo cơ quan thẩm quyền cấp trên và thông báo cho cơ quan liên quan quản lý khu vực bay, nêu rõ lý do hủy bỏ phép bay.

Trường hợp người khai thác tự hủy bỏ hoạt động bay đã được cấp phép, phải thông báo cho cơ quan có thẩm quyền cấp phép bay trước thời điểm dự kiến thực hiện hoạt động bay.