Người từ 18 tuổi mới được điều khiển drone, flycam

Sáng 27/11, Quốc hội biểu quyết thông qua dự Luật Phòng không nhân dân, siết chặt nhiều quy định về điều khiển phương tiện bay không người lái.

Máy bay không người lái là bất kỳ loại máy bay nào có thể bay mà không cần có người lái trực tiếp điều khiển. Ngoài drone, flycam, các loại khí cầu, mô hình máy bay, dù bay, diều bay (trừ diều bay dân gian) và các thiết bị tương tự cũng thuộc diện quản lý.

Tất cả các tổ chức và cá nhân muốn sử dụng các phương tiện này đều phải xin cấp phép và tuân thủ các quy định về thông báo, hiệp đồng bay. Người điều khiển trực tiếp phải đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự và giấy phép điều khiển bay. Người nước ngoài phải có đại diện tổ chức hoặc cá nhân là người Việt Nam bảo lãnh.

Một người điều khiển máy bay mô hình tại cuộc thi ở Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành

Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Công an quy định điều kiện đối với người điều khiển tàu bay không người lái, phương tiện bay khác chuyên dụng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Cơ quan chức năng được đình chỉ bay vì lý do quốc phòng, an ninh và an toàn bay hoặc phát hiện bay sai giấy phép; người điều khiển không đủ điều kiện bay; tàu bay không người lái, phương tiện bay chưa đăng ký hoặc không đúng theo đăng ký.

Phương tiện bay sẽ bị chế áp, tạm giữ nếu bay trái phép; bay vào khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay khi chưa được phép; không tuân thủ yêu cầu đình chỉ bay; xâm phạm khu vực cảng hàng không, sân bay hoặc khu vực lân cận cảng hàng không, sân bay có hoạt động của tàu bay dân dụng, tàu bay quân sự.

Người sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện bay khác tuyên truyền, kích động, lôi kéo, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác; mang theo thiết bị, vũ khí, vật liệu nổ, các chất cấm, vận chuyển hàng hóa trái pháp luật cũng sẽ bị chế áp.

Xây dựng thế trận phòng không nhân dân

Luật quy định sự phân công, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng phòng không và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong việc bảo vệ vùng trời. Thế trận phòng không nhân dân được xây dựng dựa trên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, nhằm đảm bảo an ninh quốc phòng và phát triển bền vững đất nước. Hoạt động phòng không được chuẩn bị kỹ lưỡng, thường xuyên, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Hiện nay, lực lượng PKND đã được trang bị vũ khí có tầm bắn trên 5.000 m; được trang bị các phương tiện trinh sát phòng không đủ khả năng quan sát, phát hiện được mục tiêu ở độ cao khác nhau. Vì vậy lực lượng PKND đủ khả năng tham gia quản lý, bảo vệ vùng trời ở độ cao dưới 5.000 m.

Trọng điểm phòng không sẽ tập trung vào vị trí mục tiêu trọng yếu cần phải bảo vệ, hướng chủ yếu địch đổ bộ đường không hoặc tiến công đường bộ.

Luật Phòng không nhân dân có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]