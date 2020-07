Mộc Châu thêm 11 dư chấn, hàng trăm nhà cửa hư hại nặng

Thứ Tư, ngày 29/07/2020 08:31 AM (GMT+7)

Sau trận động đất 5,3 độ diễn ra trưa ngày 27/7, tính đến 17h30 chiều qua, Mộc Châu tiếp tục đón nhận thêm 11 dư chấn nữa, trong đó có trận động đất mạnh 4 độ. Ước tính ban đầu, hàng trăm nhà cửa bị hư hại do động đất, trong đó có nhiều trường học.

Trận động đất trưa 27/7 cùng 11 dư chấn sau đó khiến nhiều công trình xây dựng tại huyện Mộc Châu bị hư hại Ảnh: Báo Sơn La

Chỉ riêng ngày hôm qua (28/7), Mộc Châu đón nhận thêm 6 trận động đất, có độ lớn dao động từ 2,7 đến 4,0 độ, trong đó có trận động đất lúc 8 giờ 26 phút 42 giây sáng qua là dư chấn lớn nhất với độ sâu chấn tiêu khoảng 12,1 km.

Động đất liên tiếp xảy ra khiến nhiều nhà cửa, công trình xây dựng bị hư hại nặng. Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mộc Châu, tính đến 16h chiều qua, động đất đã làm sụt lún nền nhà, nứt tường, trần nhà, làm rơi trần nhựa, vỡ ngói lợp của hàng trăm các công trình xây dựng. Cụ thể, trụ sở làm việc các xã Nà Mường, Tà Lại, Lóng Sập và Tân Hợp bị hư hại. Tám nhà văn hóa và 3 trạm y tế xã bị ảnh hưởng. Riêng tại xã Nà Mương, trụ sở làm việc của công an xã và nhà làm việc bưu điện cũng bị hư hại.

Đặc biệt, trận động đất và các dư chấn đã làm 7 trường học gồm điểm trường mầm non bản Tầm Phế (xã Tân Hợp), điểm trường mầm non bản Nong Cụt, bản Nà Cạn và điểm trường Tiểu học Trai Sơn (xã Tà Lại). Trường cấp 1,2 xã Nà Mường và trường Mầm non xã Nà Mường cũng bị hư hại. Tại xã Chiềng Khừa, trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Chiềng Khừa cũng bị ảnh hưởng.

Động đất cũng làm tổng số 287 nhà dân trong nhiều xã bị hư hại. Một ô tô bị hư hỏng nặng do đá rơi xuống.

Theo PGS.TS Cao Đình Triều, chuyên gia về động đất, quy luật cho thấy, sau một trận động đất mạnh hơn 5 độ richter sẽ có thêm hàng chục dư chấn tiếp theo, thường kéo dài trong 2-3 ngày sau trận động đất chính. Những trận động đất ở Mộc Châu xảy ra tại đứt gãy sông Đà. Nhóm nghiên cứu của GS Cao Đình Triều chỉ ra, Mộc Châu cùng với Yên Châu (Sơn La) nằm trên các đới đứt gãy có khả năng gây ra động đất tối đa 6,5 độ richter, thuộc khu vực có nguy cơ xảy ra động đất mạnh trong thời gian gần. Trận động đất 5,3 độ xảy ra trưa 27/7 là trận động đất mạnh nhất 19 năm trở lại đây tại khu vực Tây Bắc.

