Mở rộng quảng trường Ba Đình chuẩn bị diễu binh dịp Quốc khánh

Phó thủ tướng Mai Văn Chính ngày 12/6 giao Bộ Quốc phòng, Công an, Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp cùng TP Hà Nội thực hiện nội dung nêu trên, báo cáo trước 15/7.

Bộ Quốc phòng chủ trì cùng Bộ Công an, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sớm hoàn thiện đề án diễu binh, diễu hành trong tháng 6; tổ chức tập luyện, hợp luyện, diễu binh, diễu hành; báo cáo Phó thủ tướng tình hình triển khai trước 15/7. Kế hoạch diễu binh, diễu hành sẽ được xin ý kiến Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương trước khi ban hành.

Kịch bản lễ diễu binh, diễu hành cũng cần xây dựng, trong đó có logo, bộ nhận diện, mẫu biểu trưng làm tặng phẩm phục vụ các cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước dịp này. Chương trình nghệ thuật đặc biệt sẽ được tổ chức. Các nhiệm vụ này cần báo cáo Phó thủ tướng trước 31/7.

Bộ Công an, Quốc phòng và TP Hà Nội xây dựng kế hoạch "đảm bảo tuyệt đối" an ninh, an toàn cho các hoạt động kỷ niệm, nhất là sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu quốc tế.

Người dân đổ về quảng trường Ba đình chụp ảnh dịp 30/4. Ảnh: Thanh Hải

Bộ Ngoại giao chủ trì hoàn thiện kế hoạch mời đại biểu quốc tế, phóng viên nước ngoài và lực lượng các nước tham gia diễu binh, diễu hành; trình Ban Bí thư trong tháng 6.

Bộ Y tế có phương án chăm sóc sức khỏe lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành. Phó thủ tướng lưu ý đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và sức khỏe nhân dân trước, trong và sau dịp kỷ niệm.

Đài truyền hình Việt Nam chủ trì chuẩn bị truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành; cầu truyền hình trực tiếp; chương trình nghệ thuật đặc biệt. "Nâng cao hơn nữa chất lượng hình ảnh trong truyền hình trực tiếp các hoạt động trọng tâm, nhất là lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành", Phó thủ tướng yêu cầu.

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chuẩn bị tổ chức hội thảo quốc gia về Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh trong tháng 6.

Hồi giữa tháng 5, Chính phủ giao Bộ Quốc phòng và Công an chủ động chuẩn bị tổ chức lễ diễu binh, duyệt binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết dự kiến các lực lượng, khối từng tham gia diễu binh kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tiếp tục tham gia dịp này. Trong đó, lực lượng tham gia gồm 11 khối đứng, 27 khối đi.