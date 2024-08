Mìn phát nổ lúc thi công hầm thủy điện làm 1 người chết

Ngày 12-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ xảy ra tại Công trường thi công hầm thủy điện Nậm Cấu làm hai người thương vong.

Hai ngày trước, Công an tỉnh Lai Châu tiếp nhận thông tin về vụ tai nạn xảy ra tại hầm thủy điện Nậm Cấu (xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè).

Khu vực hầm nơi mìn phát nổ làm hai người thương vong. Ảnh: CALC

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Lai Châu xác định, dự án do Công ty năng lượng Bảo Khang làm chủ đầu tư. Gói thầu nơi xảy ra vụ việc là hầm số 3 do Công ty TNHH Duy Thành thi công, nhà thầu phụ là Công ty Việt Trung Lê Thanh.

Vào khoảng 16 giờ 30 ngày 9-8, anh CZ , 55 tuổi, quốc tịch Trung Quốc cùng anh TĐH, 34 tuổi, ngụ Thanh Hóa vào trong hầm đặt thuốc nổ để phá đá.

Sau đó thì mìn phát nổ khiến anh CZ tử vong, anh H bị thương nặng, hiện đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Cơ quan điều tra xác định, đơn vị thi công không thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn lao động, vi phạm quy định về quản lý vật liệu nổ dẫn đến hậu quả làm một người chết, một người bị thương.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã triệu tập những người liên quan để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

Cách đây khoảng một tháng, tại tỉnh Lai Châu cũng xảy ra tai nạn lao động tại dự án thi công hầm thủy điện làm ba công nhân tử vong.

