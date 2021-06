Miền Bắc và miền Trung vẫn “nóng như rang” trước khi mưa dông ập tới

Thứ Hai, ngày 21/06/2021 06:33 AM (GMT+7)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hôm nay (21/6), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên ở Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-41 độ C, có nơi trên 41 độ C.

Nắng nóng sẽ còn tiếp diễn đến hết ngày 22/6 ở Bắc Bộ. Từ ngày 23/6, nắng nóng kết thúc khi một đợt mưa dông xuất hiện.

Miền Trung từ nay đến ngày 22/6, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt vẫn sẽ tiếp diễn với nhiệt độ có nơi trên 41 độ C. Từ ngày 23/6, một số nơi có mưa dông xuất hiện nhưng chỉ làm nắng nóng dịu dần chứ không chấm dứt hẳn; nắng nóng gay gắt còn duy trì trong những ngày sau đó.

Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết trong tuần phổ biến ban ngày có mưa nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, đề phòng mưa to cục bộ gây ngập lụt vùng trũng thấp.

