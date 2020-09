Miền Bắc tiếp tục nắng nóng trước khi xuất hiện mưa dông

Thứ Sáu, ngày 04/09/2020 06:18 AM (GMT+7)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (4/9), ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Ở các tỉnh Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng cục bộ trên 35 độ C.

Trong khi nắng nóng ở miền Trung khả năng vẫn tiếp diễn nhiều ngày tới thì khu vực vùng núi phía Bắc từ đêm 5/9 sẽ xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Các khu vực khác ở miền Bắc, từ khoảng đêm 6 rạng sáng 7/9 mưa dông cũng xuất hiện vài nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa lớn tập trung về đêm và sáng sớm).

Tây Nguyên và Nam Bộ cuối tuần thời tiết phổ biến ban ngày có nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

