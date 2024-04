Miền Bắc sắp đón mưa giải nhiệt

Bốn ngày nay, miền Bắc nắng nóng, nhiều tỉnh thành nắng nóng đặc biệt gay gắt do tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng phía tây và hiện tượng El Nino. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia ghi nhận một số nơi trên 42 độ C như Yên Châu (Sơn La), Lạc Sơn (Hòa Bình). Hà Nội nóng nhất ngày 27/4, hai trạm đo Láng, Ba Vì hơn 41 độ; ba trạm Sơn Tây, Hoài Đức, Hà Đông trên 40 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo đêm 30/4, không khí lạnh cuối mùa từ lục địa Trung quốc di chuyển xuống miền Bắc, gây mưa rào, cục bộ có nơi mưa to, nắng nóng chấm dứt. Sự xung đột giữa hai khối không khí nóng và lạnh có thể gây ra hiện tượng thời tiết cực đoan như giông lốc, mưa đá, sét.

Đá phủ trắng bản làng ở Hòa Bình sau trận giông lốc, mưa đá ngày 24/4. Ảnh: Trang Sao

Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội ngày mai 25-39 độ, sang ngày 1/5 giảm còn 25-31 độ C và duy trì đến hết tuần với ngưỡng nhiệt cao nhất dưới 35 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) cao nhất ngày cũng giảm dần từ 31 xuống 25-26 độ C vào cuối tuần.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định do tác động của El Nino giai đoạn suy thoái, tháng 5 nhiệt độ trung bình cả nước cao hơn trung bình nhiều năm 1-2 độ C, tháng 6 cao hơn 0,5-1,5 độ C.

