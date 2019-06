Miền Bắc nắng nóng như "Hỏa Diệm Sơn", nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C

Chủ Nhật, ngày 23/06/2019 10:00 AM (GMT+7)

Vùng áp thấp nóng phía Tây vẫn hoạt động mạnh khiến nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ vẫn rất gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Nắng nóng kỷ lục Sự kiện:

Nắng nóng trên 40 độ C bao trùm hầu hết miền Bắc và miền Trung. Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm qua (22/6), các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ đã có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trong khoảng từ 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Các tỉnh như Sơn La, Hòa Bình, khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 41 độ C.

Sang đến hôm nay (23/6), vùng áp thấp nóng phía Tây vẫn tiếp tục hoạt động gây hiệu ứng phơn mạnh nên các tỉnh trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt. Tuy nhiên, nền nhiệt độ cao nhất giảm xuống 1-2 độ so với hôm qua, phổ biến ở ngưỡng 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-41 độ C, có nơi trên 41 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-17 giờ.

Khu vực Hà Nội hôm qua nhiều nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ đo tại đường Láng lên tới 40,4 độ C; Hoài Đức 39,7 độ C; Sơn Tây 39,6 độ C; vùng núi Ba Vì cũng có mức nhiệt tới 39,5 độ C… Dự báo, hôm nay (23/6), trời tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-17 giờ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt kéo dài trong những ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên người dân cần đề phòng cháy nổ và nguy cơ cháy rừng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng có tác động và gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Ngày hôm nay (23/6) chỉ số tia UV ở thành phố Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 8-10 ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.