Miền Bắc lại sắp đón mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng đêm ngày 2/9 phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa to.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Khu vực Tây Nguyen và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bố có nơi mưa rất to (mưa tập trung vào chiều và đêm).

Miền Bắc sắp đón đợt mưa dông mạnh.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 1/9 đến ngày 3/9, phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm 3/9 đến ngày 11/9, Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to (mưa tập trung vào chiều và đêm); từ khoảng ngày 7-8/9, mưa lớn có xu hướng giảm dần. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cho biết, trong tháng 9, hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền của Việt Nam khả năng ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Bên cạnh đó, từ 1-30/9, nắng nóng vẫn có thể xuất hiện ở Trung Bộ nhưng cường độ không gay gắt và kéo dài, tập trung vào thời kỳ nửa đầu tháng 9. Nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn 0,5-1 độ C, có nơi cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Cũng trong tháng này, trên cả nước sẽ có nhiều ngày mưa, mưa rào và dông, trong đó khả năng xuất hiện một số đợt mưa vừa, mưa to diện rộng. Mùa mưa ở Trung Bộ có thể bắt đầu từ khoảng giữa tháng 9/2024.

So với trung bình nhiều năm, tổng lượng mưa trong tháng 9 ở Lai Châu, Điện Biên, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến cao hơn 5-20%, các khu vực khác 20-30%.

