Ly kỳ chuyện xếp hàng lúc nửa đêm giải quyết thủ tục đất đai

Thứ Năm, ngày 31/03/2022 09:26 AM (GMT+7)

Không ít người đã rời nhà lúc nửa đêm di chuyển tới bộ phận một cửa UBND huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đứng ngồi vật vờ, trực chờ ghi danh, xếp hàng lấy số vào giải quyết các thủ tục hành chính liên quan tới đất đai trong lúc thị trường bất động sản tại địa phương này “nóng” chưa từng thấy.

Mắc võng, thuê phòng, vật vờ ghi danh

Anh Nghiêm Văn Tại (ngụ thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà) giơ hai tờ giấy A4, bên trong ghi danh sách dài thườn thượt tên người tới đăng ký giải quyết các thủ tục hành chính liên quan tới đất đai, đặt từ tối hôm qua trên một chiếc ghế nhựa ngay trước cổng ra vào bộ phận một cửa của UBND huyện Lâm Hà (số 695 đường Hùng Vương, thị trấn Đinh Văn), nói với vẻ mặt đầy tự hào: “Tôi tới đây, ghi tên lúc 9 giờ tối qua, thế mà vẫn chỉ đứng thứ hai. Ông đứng đầu danh sách không biết ghi từ lúc mấy giờ!..”.

Người đàn ông gần 40 tuổi này cho biết, do nhà cách trung tâm huyện khoảng 30km nên từ 8h tối ngày 27/3 anh đã chạy xe máy ra bộ phận một cửa huyện Lâm Hà để đăng ký, nhận số thứ tự. Ghi danh xong, anh Tại tới một nhà nghỉ gần đó thuê phòng, ngủ lại qua đêm. Chưa yên tâm, 4h sáng ngày 28/3, người đàn ông này lại chạy ra xem tờ giấy ghi danh sách từ đêm qua có còn không. “Sợ nhất là có ai đó xé mất tờ giấy ghi tên mình đi để thay bằng tờ khác hay trong lúc lộn xộn tờ giấy ghi danh sách bị mất là coi như công cốc!..”, anh Nghiêm Văn Tại nói.

4h sáng 28/3, PV Báo CAND cũng đã có mặt tại bộ phận một cửa huyện Lâm Hà. Cổng bộ phận một cửa chưa mở, có hai tờ giấy A4 được đặt trên một chiếc ghế nhựa để ngay cổng ra vào, người ghi danh đã lên con số gần 50.

“Hôm nay vậy là ít đó, khỏe rồi!.. Nhiều hôm bằng giờ đã vượt 100 người đăng ký!...”, một người phụ nữ gần 60 tuổi cho biết. Theo nhiều người, ai cũng muốn mình được giải quyết sớm nhất trong ngày, thiếu sót gì còn có thể bổ sung kịp. Do vậy, người dân thường tới ghi danh từ lúc 2, 3 giờ sáng để vào bốc số khi tới giờ mở cửa làm việc.

Vì đi quá sớm, có người còn đem theo cả võng để mắc ngủ lại qua đêm hoặc đứng ngồi vật vờ la liệt ngoài vỉa hè. Nếu đi chậm, bốc vào những số cao, hết giờ hành chính mà chưa đến lượt thì phải chuyển sang chiều. Buổi chiều hết giờ mà vẫn chưa tới lượt thì số đó bị bỏ, ngày mai lại phải lò mò thức dậy lúc nửa đêm để đi ghi danh, bốc lại số mới.

“Có người đi tới lần thứ ba, thứ tư mới được vào giải quyết nhưng hồ sơ lại thiếu cái này, phải bổ sung cái kia!.. Mỗi lần bổ sung xong theo hướng dẫn, lại tiếp tục đi ghi danh, bốc số!.. Cực lắm!..”, một người phụ nữ nói trong uể oải lúc hơn 4h sáng khi đứng trước cổng bộ phận một cửa huyện Lâm Hà.

Người dân xuyên đêm tới ghi danh tại bộ phận một cửa huyện Lâm Hà (Lâm Đồng).

Vận động người dân không ghi danh lúc nửa đêm

Trong lúc chờ chồng là ông Văn Khắc T tới lượt vào làm việc theo số thứ tự 2018, bà Nguyễn Ngọc K (ngụ xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà) nói trong bức xúc: “Hôm nay mà không lấy được sổ tôi sẽ vào ủy ban huyện gặp lãnh đạo, đề nghị phải trả lời rõ vì sao trễ hẹn cả tháng nay nhưng vẫn chưa bàn giao sổ đỏ cho tôi mà không cho biết lý do!..”.

Theo bà K, vợ chồng bà đã nhiều lần mất ngủ, thức dậy từ lúc nửa đêm để đi làm thủ tục liên quan tới việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Sau nhiều lần trực chờ ghi danh, bốc số vào làm việc, bổ sung các giấy tờ theo yêu cầu của nhân viên ở bộ phận một cửa hướng dẫn, ngày 14/2, vợ chồng bà K được nhận hồ sơ. Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ là 28/2.

Tới ngày hẹn, bà K nhiều lần gọi theo số điện thoại đóng mộc trên giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để hỏi thì không ai nghe máy hoặc không liên lạc được. Vợ chồng bà K đã 4 lần thức dậy lúc nửa đêm đi gần 40km ra bộ phận một cửa huyện Lâm Hà ghi danh, trực chờ bốc số chỉ để vào hỏi kết quả. Những lần trước, cán bộ ở bộ phận một cửa chỉ trả lời sổ đỏ của bà K chưa có mà không cho biết lý do chậm trễ.

Theo UBND huyện Lâm Hà, cùng với việc giá đất tăng nóng, thị trường bất động sản phát triển sôi động, hai năm qua lượng người tới giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai tại bộ phận một cửa tăng đột biến. Việc tụ tập trước bộ phận một cửa từ lúc 3, 4 giờ sáng đã ít nhiều ảnh hưởng tới hình ảnh, an ninh trật tự vì có thể xảy ra cảnh cãi vã, xô lấn lẫn nhau. UBND huyện Lâm Hà đã nhiều lần vận động người dân không đi giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa quá sớm. Tuy nhiên, kết quả vận động không đem lại kỳ vọng như mong đợi.

Để đảm bảo an ninh trật tự, UBND huyện Lâm Hà đã lắp đặt hệ thống camera an ninh tại bộ phận một cửa nhằm tăng cường giám sát, đồng thời bố trí bảo vệ canh gác, hướng dẫn người dân và phối hợp với Công an thị trấn Đinh Văn kịp thời xử lý các vụ việc liên quan tới an ninh trật tự khi xảy ra.

Thị trường bất động sản tại huyện Lâm Hà đang phát triển đặc biệt nóng song song với hai thông tin là quy hoạch mở rộng TP Đà Lạt về hướng huyện Lâm Hà và dự án đường cao tốc Giầy Dây – Liên Khương đang rục rịch triển khai tại địa phận tỉnh Lâm Đồng. Năm 2021, tổng số hồ sơ tiếp nhận lĩnh vực đất trên địa bàn huyện Lâm Hà là 45.036 hồ sơ, đã giải quyết 42.988 hồ sơ. Đầu năm 2022 tới nay, bộ phận một cửa huyện Lâm Hà tiếp nhận 13.678 hồ sơ, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2021, đã giải quyết 11.415 hồ sơ.

