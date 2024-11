Lý do nữ Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nam Ninh bị bắt

Sự việc Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nam Ninh Nguyễn Thu Nhiễu (51 tuổi, trú TP Hà Nội) bị bắt, thông tin ban đầu cho biết vị này có liên quan đến quá trình mở rộng điều tra vụ án buôn lậu; trốn thuế xảy ra tại Công ty TNHH Pretty Vina - doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, do một người mang quốc tịch Mỹ làm tổng giám đốc .

Trước đó, ngày 2-4, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hà Nam phối hợp Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2, Cục QLTT tỉnh Hà Nam phát hiện, bắt giữ vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tại Công ty TNHH Pretty Vina.

Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nam Ninh Nguyễn Thu Nhiễu vừa bị bắt và khởi tố về tội nhận hối lộ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng liên ngành đã phát hiện công ty TNHH Pretty Vina kinh doanh nhiều loại hàng hóa, gồm móng tay giả bằng nhựa; hạt trang trí, dây trang trí các loại bằng nhựa, bằng kim loại, bằng thủy tinh dùng cho móng tay giả; nhũ màu các loại có xuất xứ từ Trung Quốc.

Số hàng hóa này không có nhãn phụ và đại diện công ty cũng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, tờ khai hải quan, giấy tờ tài liệu kèm theo đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, cảnh sát bước đầu xác định Công ty TNHH Pretty Vina có dấu hiệu trực tiếp nhập lậu hàng hóa từ Trung Quốc trong một thời gian dài, trị giá hàng hóa vào khoảng 51 tỉ đồng.

Cục QLTT tỉnh Hà Nam sau đó đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ, tang vật nêu trên đến cơ quan có thẩm quyền thuộc Công an tỉnh Hà Nam để điều tra, xác minh, xử lý theo quy định.

Ngày 15-5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự buôn lậu và Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới xảy ra tại Công ty TNHH Pretty Vina. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố năm bị can.

Đến ngày 27-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Thu Nhiễu, Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nam Ninh và Thân Văn Sang (40 tuổi, trú tại Bắc Giang), Chi Cục trưởng Chi Cục kiểm tra sau thông quan, Cục Hải quan Hà Nam Ninh.

Các bị can bị khởi tố cùng về tội nhận hối lộ theo quy định tại Điều 354, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Việc khởi tố đối với hai bị can trên là động thái mới nhất của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam trong quá trình mở rộng vụ án buôn lậu; trốn thuế xảy ra tại Công ty TNHH Pretty Vina, Khu công nghiệp Hòa Mạc, phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Được biết, Cục Hải quan Hà Nam Ninh trực thuộc Tổng cục Hải quan, có chức năng giúp Tổng cục trưởng quản lý nhà nước về hải quan và tổ chức thực thi pháp luật về hải quan.

Đơn vị này chịu trách nhiệm thực thi về hải quan tại tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định. Cục có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước theo quy định.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]