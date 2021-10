Lý do dự án ngăn triều lớn nhất TP.HCM vẫn đắp chiếu

Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1 do Tập đoàn Trung Nam làm nhà đầu tư theo hợp đồng BT (xây dựng chuyển giao), khởi công giữa năm 2016 nhằm kiểm soát ngập do triều; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho diện tích 750 km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm TP. Dự kiến tiến độ trước đây, dự án có thể hoàn thành vào cuối năm 2021, tuy nhiên với nhiều khúc mắc như hiện nay, dự án chưa xác định ngày về đích. Đã có cơ sở để giải ngân khoản vay cho dự án Liên quan đến dự án này, ngày 26-10, UBND TP đã có văn bản cho biết Ban quản lý dự án hạ tầng đô thị được UBND TP giao trách nhiệm chủ trì phối hợp với chủ đầu tư dự án và các sở, ban, ngành liên quan tổ chức, triển khai thực hiện nhằm đem lại hiệu quả cao. “Hiện đã hoàn thành thực hiện đúng quy trình xác nhận giá trị khối lượng hoàn thành của dự án làm cơ sở để giải ngân khoản vay cho dự án. Hiện nay, UBND TP giao Sở KH&ĐT TP chủ trì thực hiện theo trình duyệt báo cáo giám sát đánh giá đầu tư và điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án” - UBND TP cho biết.