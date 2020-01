Lửa bùng cháy ở xưởng gỗ, 20 xe cứu hỏa cùng hàng trăm cảnh sát PCCC đến dập lửa

Thứ Ba, ngày 07/01/2020 16:09 PM (GMT+7)

Hàng ngàn m2 nhà xưởng chứa sản phẩm thành phẩm của công ty sản xuất gỗ ở Bình Dương bị thiêu rụi trong ngày cận tết.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 12h ngày 7/1 tại Công ty sản xuất gỗ Lâm Dương, thuộc phường Tân Phước Khánh, TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Hiện trường vụ cháy

Vào thời điểm này, khi các công nhân chuẩn bị nghỉ trưa thì phát hiện tại khu vực nhà xưởng sản xuất gỗ thành phẩm của công ty có nhiều tiếng nổ lớn kèm theo lửa và khói.

Thấy có cháy, lực lượng chữa cháy của công ty và công nhân đã tri hô và dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa lớn và khu nhà xưởng chứa nhiều nguyên liệu gỗ dễ cháy nên đám cháy đã nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu nhà xưởng.

Ngọn lửa lớn đã cháy lan sang một công ty sản xuất gỗ khác ở gần đó.

20 xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh phối hợp với Công an TX.Tân Uyên và lực lượng Cảnh sát PCCC Công an TP.Thủ Dầu Một huy động 20 xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy.

Do lo sợ bị cháy lan, một số công ty gần đó đã huy động công nhân di dời nhiều tài sản, hàng trăm thùng sơn dễ cháy đến nơi an toàn.

Hiện lực lượng Cảnh sát PCCC vẫn đang tích cực khống chế ngọn lửa, không để đám cháy lan rộng.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/lua-bung-chay-o-xuong-go-20-xe-cuu-hoa-cung-hang-tram-canh-sat-pccc-den-dap-lua-1048020.html