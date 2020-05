Lo ngại người Trung Quốc "lập xóm, lập phố" ở nhiều tỉnh thành

Cần dự trữ đất cho quốc phòng Cùng với lo ngại về người Trung Quốc "lập xóm, lập phố" tại Việt Nam, cử tri tỉnh Bến Tre đề nghị xem xét việc mời gọi đầu tư (mời gọi có chọn lọc) để dự trữ đất cho quốc phòng. Trả lời kiến nghị của cử tri, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết Bộ đề xuất sửa đổi Luật đầu tư theo hướng "Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế trước khi thay đổi thành viên, cổ đông nếu nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong tổ chức kinh tế có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới, ven biển hoặc khu vực khác có ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng". Đề xuất bổ sung quy định về việc "dự án của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới, ven biển và khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh phải được chấp thuận chủ trương đầu tư sau khi có ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và các bộ ngành liên quan"...