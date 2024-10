Lộ diện những tuyến phố đắt nhất ở TPHCM theo bảng giá đất mới

Theo bảng giá đất mới điều chỉnh của TP.HCM, giá đất ở tăng từ khoảng 3 - 38 lần so với giá đất ở được quy định tại Quyết định 02/2020 (chưa nhân với hệ số K – hệ số điều chỉnh giá đất). Tại quận 1, bình quân giá đất được điều chỉnh tăng hơn 3 lần tới hơn 5 lần so với bảng giá cũ. Trong đó, giá đất cao nhất ở đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Đồng Khởi có mức giá mới 687,2 triệu đồng/m2, tăng hơn 3 lần so với bảng giá cũ. Tại quận 3, bình quân giá đất tăng 2,3 lần tới 5,6 lần. Giá đất mới cao nhất 305 triệu đồng/m2 tại một đoạn đường Nguyễn Thị Minh Khai và đoạn đường Hai Bà Trưng. Tại TP Thủ Đức, bình quân giá đất tăng từ 4,5 lần đến 25 lần. Giá đất cao nhất là 295 triệu đồng/m2 tại các đoạn đường Trần Bạch Đằng, Tố Hữu, Nguyễn Thiện Thành, Nguyễn Cơ Thạch. TP Thủ Đức cũng được bổ sung giá đất tại hàng loạt tuyến đường mới, từ 33 triệu đồng tới 163 triệu đồng/m2. Tại quận 4, bình quân giá đất tăng từ hơn 6 lần đến 8,2 lần. Giá đất mới cao nhất là 246 triệu đồng/m2 tại đoạn đường Hoàng Diệu. Tại quận 5, bình quân giá đất tăng từ 3,3 lần đến 5,5 lần. Giá đất mới cao nhất là 260 triệu đồng tại đoạn đường An Dương Vương. Tại quận 6, bình quân giá đất tăng từ 3 lần đến 8 lần. Giá đất cao nhất là 226 triệu đồng/m2 tại tuyến đường Trần Bình. Tại quận 7, bình quân giá đất tăng từ mức 5,5 lần tới hơn 11 lần so với giá cũ. Mức giá đất cao nhất là tuyến đường Nguyễn Thị Thập và một đoạn đường Nguyễn Văn Linh với 145 triệu đồng/m2. Khu vực quận 7 có những tuyến đường mới được bổ sung giá đất, như: khu dân cư phía Nam Rạch Bà Bướm, khu dân cư City Land… đa số đều có mức giá 48,6 triệu đồng/m2. Tại quận 8, giá đất tăng từ hơn 5 lần đến hơn 17 lần. Mức tăng cao nhất là trong khu dân cư mới phường 7, tăng 17,25 lần, từ 4 triệu đồng/m2 lên mức 73 triệu đồng/m2. Mức giá đất cao nhất là đường Dương Bá Trạc 160 triệu đồng/m2, tiếp đến là Âu Dương Lân 145 triệu đồng/m2. Tại quận 10, giá đất tăng từ 3,3 -5,3 lần. Giá cao nhất nằm trên đoạn đường 3 tháng 2 có mức giá từ 245 triệu đồng/m2. Tại quận 11, bình quân giá đất tăng từ 3,6 lần đến 56,2 lần. Giá đất cao nhất là 210 triệu đồng/m2 tại đoạn đường Lý Thường Kiệt. Tại quận 12, bình quân giá đất tăng từ 8 lần đến 13 lần, cao nhất là 101 triệu đồng/m2 tại đoạn đường Phan Văn Hớn. Quận 12 cũng được bổ sung giá đất tại nhiều tuyến đường mới, có giá từ 23 – 70 triệu đồng/m2. Tại quận Tân Bình, bình quân giá đất tăng từ 4,5 lần đến gần 9 lần, cao nhất là 224 triệu đồng/m2 tại đoạn đường Lý Thường Kiệt. Tại quận Phú Nhuận, bình quân giá đất tăng từ 4,6 lần đến 8,4 lần., cao nhất là 272 triệu đồng/m2 tại tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi. Tại quận Bình Tân, bình quân giá đất tăng từ 6,5 lần đến 13 lần. Giá cao nhất là 105 triệu đồng/m2 tại đoạn đường Kinh Dương Vương. Quận Bình Tân cũng được bổ sung giá đất tại những tuyến đường mới có giá từ 23,7 triệu đồng đến 90,7 triệu đồng/m2. Tại quận Tân Phú, bình quân giá đất tăng từ 5,5 lần đến 12,6 lần, cao nhất là 129 triệu đồng/m2 trên tuyến đường Lũy Bán Bích. Tại quận Gò Vấp, bình quân giá đất tăng từ 4,7 lần đến 8,8 lần, cao nhất là hơn 133 triệu đồng/m2 tại đoạn đường Quang Trung.