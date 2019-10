Lộ diện doanh nghiệp tặng xe ôtô hơn 3,7 tỷ cho Công an tỉnh Cao Bằng

Thứ Hai, ngày 14/10/2019 08:31 AM (GMT+7)

Doanh nghiệp tặng chiếc ô tô trị giá hơn 3,7 tỷ đồng cho Công an tỉnh Cao Bằng là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản.

Chiếc xe Toyota Land cruiser 7 chỗ hạng sang đời 2016. Ảnh minh họa.

Liên qua vụ Công an tỉnh Cao Bằng nhận quà tặng là xe sang tiền tỷ của doanh nghiệp, theo nguồn tin của Báo Giao thông, đơn vị đã tặng chiếc ô tô Toyota Land cruiser 7 chỗ cho Công an tỉnh Cao Bằng từ năm 2016 là Công ty CP Tập đoàn công nghiệp Tây Giang (TG Group). Doanh nghiệp này có trụ sở tại tổ 22 đường 3/10 phường Sông Bằng, TP.Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Doanh nghiệp này được dư luận trên địa bàn biết đến là doanh nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản với quy mô lớn, vốn điều lệ được trang web của Công ty giới thiệu là 1.000 tỷ đồng.

Sự việc xảy ra từ giữa năm 2016, khi đó, Đại tá Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc Công an tỉnh thời điểm đó đã đứng ra nhận chiếc xe trên. Sau đó, chiếc xe được đăng ký biển xanh và giao cho Đại tá Nguyễn Hữu Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng thời điểm này sử dụng.

Đến năm 2018, sự việc bị phát giác, Bộ Công an đã vào cuộc kiểm tra, kết luận rõ vi phạm. Sau đó, cả 2 vị lãnh đạo Công an tỉnh Cao Bằng trên đều bị kỷ luật cảnh cáo, cho nghỉ hưu trước tuổi. Chiếc xe cũng bị Bộ Công an thu giữ theo quy định.