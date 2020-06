Lộ diện 5 người tổ chức đánh cán bộ UBND phường ở Thái Bình

Thứ Bảy, ngày 27/06/2020 19:01 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đã ra lệnh khởi tố 5 bị can về tội danh "Cố ý gây thương tích" trong vụ án cán bộ UBND phường bị đánh gục bên vệ đường.

Anh P. bị 2 thanh niên đánh gục trên hè phố.

Liên quan đến vụ cán bộ UBND phường bị đánh gục bên vệ đường, ngày 27/6, Công an tỉnh Thái Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích” và ra quyết định khởi tố 5 bị can.

Các bị can bị khởi tố gồm Hoàng Thị Ánh Nguyệt, (SN 1982, khu đô thị Kỳ Bá, phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình); Trần Như Tiến (SN 1999, đường Trần Đăng Ninh, phường Trần Đăng Ninh, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định); Vũ Duy Tùng (SN 1989, phường Hạ Long, TP.Nam Định); Nguyễn Quang Bình (SN 1983, khu quân nhân, phường Cửa Bắc, TP.Nam Định) và Phạm Thanh Tùng (SN 1987, trú tại phường Năng Tĩnh, TP.Nam Định) về tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự.

Cơ quan công an cũng ra lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 3 tháng đối với Phạm Thanh Tùng, các bị can còn lại áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP.Thái Bình phê chuẩn.

Trước đó, ngày 18/6, Công an TP.Thái Bình nhận được tin báo tại trước cửa số nhà 246, đường Lý Thường Kiệt, thuộc tổ 07, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, xảy ra vụ việc anh V.V.P (SN 1989, trú phường Trần Lãm, TP.Thái Bình, là cán bộ tư pháp phường Lê Hồng Phong, TP.Thái Bình) bị 2 nam thanh niên lạ mặt gây thương tích.

Nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, thu thập thông tin và làm việc với bị hại để điều tra, làm rõ.

Nguồn: http://danviet.vn/lo-dien-5-nguoi-to-chuc-danh-can-bo-ubnd-phuong-o-thai-binh-5020202761922647.htm