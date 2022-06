Liều lĩnh bơi khi Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả lũ, nam thanh niên bị cuốn trôi

Thủy điện Hòa Bình đang xả lũ, nước dâng cao và chảy xiết nhưng nam thanh niên vẫn bất chấp xuống sông bơi nên bị nước lũ cuốn trôi.

Lực lượng chức năng tỉnh Hòa Bình tìm kiếm nam thanh niên bị cuốn trôi khi bơi trên sông Đà. Ảnh Báo Hòa Bình

Ngày 16/6, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình cho hay, cơ quan chức năng tỉnh đang tích cực tìm kiếm một thanh niên bị nước cuốn trôi khi bơi trên sông Đà.

Trước đó, khoảng 18h tối 15/6, phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) nhận được tin báo về vụ tai nạn đuối nước tại khu vực hạ lưu sông Đà (gần AP Plaza, cách thủy điện khoảng 2km) thuộc địa phận tổ 4, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình.

Sau khi nhận tin báo, đơn vị đã xuất 1 xe chỉ huy, 1 xe cứu thương, 1 xuồng cứu hộ, cùng 20 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường để tổ chức cứu nạn. Lực lượng đã sử dụng xuồng cứu hộ, cứu nạn tuần tra quanh khu vực xảy ra tai nạn. Phối hợp với UBND phường Đồng Tiến và Công an phường vận động 3 thuyền của người dân làng chài tham gia vào công tác tìm kiếm cứu nạn.

Tuy nhiên, do điều kiện trời tối, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở 5 cửa xả lũ nên tại khu vực hạ lưu sông Đà sóng to, nước chảy xiết, không đảm bảo an toàn cho công tác cứu nạn, đơn vị đã tạm dừng tìm kiếm cứu nạn.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân được xác định là Đ.V.C (SN 2005, quê ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ). Được biết, chiều 15/6, C. cùng 2 người bạn ra sông Đà bơi. Do Thủy điện Hòa Bình đang xả lũ, nước dâng cao, chảy xiết nên C. bị cuốn đi. 2 người bạn cùng C. may mắn bơi được vào bờ.

Trước đó, từ 20h tối 15/6, Thủy điện Hòa Bình đã được lệnh mở cửa xả đáy thứ 5 khi nước lũ từ thượng nguồn đổ về lớn. Đây là lần mở cửa xả đáy nhiều thứ 2 kể từ khi thủy điện này đi vào hoạt động. Lần nhiều nhất, Thủy điện Hòa Bình mở 8 cửa xả đáy vào năm 2017.

