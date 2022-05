Liên tiếp nhiều trẻ bị đuối nước, Thủ tướng ra công điện khẩn

Liên tục trong tháng 4 và những ngày đầu tháng 5, trên cả nước xảy ra nhiều vụ học sinh bị đuối nước rất thương tâm. Tại Thanh Hóa, hôm 4-4, năm em học sinh lớp 6 không may bị đuối nước trên sông Mộc Khê. Tại Đắk Lắk, trong hai ngày 10 và 11-4, trên địa bàn huyện Krông Năng xảy ra hai vụ đuối nước làm năm trẻ em trên địa bàn tử vong. Ngày 23-4, huyện này tiếp tục xảy ra một vụ đuối nước khác khiến một học sinh lớp sáu tử vong. Ngày 1-5, tại huyện Cư M’gar xảy ra một vụ đuối nước làm hai em học sinh lớp 3 và lớp 5 tử vong. Tại Nghệ An, ngày 25-4, một nhóm nữ học sinh nhóm đến đập Khe Giang (xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn) tắm. Trong quá trình tắm, có sáu học sinh bị đuối nước. Hai em may mắn bơi được vào bờ, thoát chết; bốn nữ sinh còn lại bị mất tích. Trưa 30-4, em Trần Thị Vân (15 tuổi, trú xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn) cùng bố và em trai đi mò bắt hến trên sông Lam. Không may em Vân bị rơi vào vùng nước xoáy, bị đuối nước cuốn mất tích. Tại Đồng Nai, ở hồ đá ở xã Giang Điền, huyện Trảng Bom hôm 29-4, một nhóm nữ học sinh cấp 2 đến đây chơi. Tại đây, có hai nữ sinh cấp 2 không may bị trượt chân ngã xuống hồ đá và tử vong. Tại Bình Thuận, hôm 1-5 đã xảy ra hai vụ đuối nước khiến ba em nhỏ chết và mất tích. Tại Bình Phước, ngày 1-5, một nhóm học sinh đi chơi tại bãi cạn sông Đồng Nai thuộc địa bàn xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, Bình Phước). Trong lúc đang chơi có năm em rủ nhau đi tắm. Khi đang tắm dưới sông cả năm em bị nước cuốn và nhấn chìm. Một em may mắn được cứu, bốn em còn lại bị nước nhấn chìm mất tích. Cả bốn em đều là học sinh lớp 11, trường cấp 2, 3 Bù Đăng.