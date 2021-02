Lịch trình 3 ca COVID-19 mới nhất ở Quảng Ninh, trong đó có 1 người là nhân viên sân bay từng đi nhiều nơi

Thứ Ba, ngày 02/02/2021 23:36 PM (GMT+7)

Bệnh nhân L.S.N (1994) Quang Trung, Tứ Kỳ, Hải Dương, nhân viên tại sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh có lịch trình di chuyển nhiều nơi.

Tối 2/2, Bộ Y tế công bố Quảng Ninh có thêm 3 trường hợp dương tính với COVID-19 là BN 1867, BN 1873, BN 1874.

Lịch trình của 3 trường hợp dương tính với COVID-19:

Bệnh nhân 1867: L.S.N (1994) Quang Trung, Tứ Kỳ, Hải Dương, nhân viên tại sân bay Vân Đồn; có lịch trình như sau:

- Ngày 20/01/2021: Đi từ Tứ Kỳ - Hải Dương đến sân bay Vân Đồn làm việc.

- Ngày 21/01/2021: Ở cùng với F0 B.H.L và F0 P.A.T tại sân bay Vân Đồn.

- Ngày 23/01/2021: 9h đi chợ Cái Rồng mua hàng tại hàng rau, hàng cá, hàng thịt, thảm chùi chân; mua cuốc, xẻng tại cổng chợ.

- Ngày 25/01/2021: Mua đồ gia dụng, cán cuốc, xẻng tại khu vực cổng chợ và mua thức ăn trong chợ.

- Ngày 27/01/2021: 12h mua thuốc tại quầy thuốc Trung Loan ở Cổng Trung tâm y tế; 21h-21h30 mua đồ tại Vinmart gần chợ.

Bệnh nhân 1873: V.T.H (1976), Chi Lăng, Bình Dương, Đông Triều, Quảng Ninh là mẹ đẻ của F0 V.T.H; có lịch trình như sau:

- Từ ngày ngày 15/01 đến ngày 29/01/2021: Hàng ngày từ 6h30 sáng đi chợ An Sinh mua thức ăn; từ 7h đến 17h đi làm tại Công ty Thái Hoàng- An Sinh công ty tiếp xúc tầm 20 người trong tổ Công ty; sáng đi tối về ngoài ra không đi đâu.

- Từ 29/01 đến 02/02/2021: Cách ly tại nhà.

Bệnh nhân 1874: N.N.T.C (2016), Đài Mối – An Sinh – Đông Triều, Quảng Ninh, học sinh mầm non, được đưa đi cách ly do tiếp xúc mẹ đẻ là BN dương tính tại POYUN, hiện tại cách ly điều trị tại Chí Linh – Hải Dương.

- Từ ngày 17-29/01/2021: Đi học tại trường mầm non An Sinh A, hàng ngày được bà hoặc bố đưa đi học bằng xe máy hoặc xe đạp.

- Từ ngày 29/01 - 02/02/2021: Thực hiện giãn cách, nghỉ học ở nhà cùng gia đình

- Ngày 01/02/2021: Có kết quả xét nghiệm dương tính và chiều ngày 02/02/2021 được đưa đi Cách ly tại Khu cách ly.

Tính từ ngày 27/1 đến 17h0 ngày 2/2/2021, Quảng Ninh có 38 trường hợp dương tính với COVID-19. Trong đó có 2 trường hợp đã được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh; 19 trường hợp đang cách ly điều trị tại Bệnh viện số 2; 14 trường hợp đang cách ly điều trị tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí; 01 trường hợp cách ly tại Bệnh viện Sản Nhi; 02 trường hợp đang chuyển đến cơ sở y tế để điều trị.

Số đang cách ly tại các cơ sở y tế: 575 người, trong đó: Bệnh viện số 1: 38, Bệnh viện số 2: 274, Bệnh viện số 3: 86, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí: 29, còn lại cách ly tại các cơ sở khác).

Số cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung: 1.440 người; Tổng số truy vết: 65.476 trường hợp.

