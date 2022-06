Lật tẩy chiêu bài xin đểu của nhóm đối tượng ở nghĩa trang hoang vắng

Khi thấy người đến thăm mộ ở nghĩa trang, các đối tượng này chủ động chặt cây, quét dọn giúp rồi xin đểu.

Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế, ngày 3-6, cho biết vừa xác minh nhiều đối tượng liên quan đến việc xin tiền người đến viếng mộ tại nghĩa trang. Hành vi của số đối tượng này gây bức xúc cho nhiều người, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an làm việc với một số đối tượng.

Bước đầu, lực lượng công an rà soát, xác định có 14 đối tượng thuộc nhiều nhóm khác nhau thường xuyên đến nghĩa trang để xin tiền. Cách thức xin tiền của số đối tượng này là khi phát hiện có người đến thăm mộ thì chủ động cầm chổi, rựa đến quét dọn, phát cây xung quanh mộ sau đó xin tiền.

Hành vi này của các đối tượng tại nghĩa trang hoang vắng làm không ít người đến thăm mộ có tâm lý lo lắng, sợ hãi buộc phải cho chúng tiền.

Công an phường An Tây, Đội CSĐTP về trật tự xã hội Công an TP Huế đã làm việc với các đối tượng, yêu cầu cam đoan, cam kết, chấm dứt việc xin tiền tại nghĩa trang. Đồng thời, lực lượng công an sẽ tăng cường tổ chức tuần tra nhằm phát hiện và có biện xử lý đối với số đối tượng này.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/lat-tay-chieu-bai-xin-deu-cua-nhom-doi-tuong-o-nghia-trang-hoang-vang-2022060308131834.htm