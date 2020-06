Lao vào dập đám cháy giữa trưa nắng nóng, người phụ nữ tử vong

Thứ Ba, ngày 23/06/2020 10:14 AM (GMT+7)

Giữa trưa nắng, phát hiện đám cháy lây lan rộng, bà Nguyễn Thị B. (67 tuổi, trú huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) đã lao vào đám cháy tìm cách dập lửa.

Sáng ngày 23-6, thông tin từ chính quyền xã Nghĩa Lợi (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) cho biết trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ một người phụ nữ tử vong khi tham gia dập một đám cháy.

Lực lượng chức năng tham gia dập đám cháy ở xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa trong đêm 22-6 - Ảnh C. An

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 22-6, bà Nguyễn Thị B. (SN 1953, trú tại xóm Thái Thịnh, xã Nghĩa Lợi) đi đốt rác trong khu vực vườn nhà. Phát hiện ngọn lửa cháy lây lan sang lô cỏ bên cạnh (gần khu vực trang trại bò sữa TH), bà B. cùng người dân dùng các dụng cụ tại chỗ để dập tắt đám cháy.

Khi đám cháy được khống chế, mọi người trở về nghỉ ngơi thì không thấy bà B. đâu nên hốt hoảng đi tìm thì phát hiện thi thể bà B. tại nơi xảy ra vụ cháy. Tại hiện trường, trên thi thể nạn nhân không có vết cháy. Có thể do thời tiết quá nắng, bà B. đã nhiều tuổi, sức yếu nên trong lúc dập lửa không may bị ngã, ngạt khí tử vong.

Được biết, bà B. sống một mình, không có người thân thích. Hiện chính quyền và người dân nơi đây đang lo thủ tục mai táng cho nạn nhân theo phong tục địa phương.

Cũng tại Nghệ An, do nắng nóng vào tối 22-6, tại xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hoà xảy ra đám cháy khiến 2 ha rừng cao su, bạch đàn bị hư hại. Nguyên nhân được xác định do người dân đốt thực bì gây cháy.

