Lạnh gáy người dân ghép cây làm cầu tạm vượt sông

Chủ Nhật, ngày 03/11/2019 21:29 PM (GMT+7)

Dòng lũ chảy xiết đã đánh sập 2 nhịp cầu An Liên bắc qua sông Dinh, gây cô lập 1.200 hộ dân xã An Dũng, An Vinh (huyện An Lão, tỉnh Bình Định). Để đi lại người dân phải dùng thân cây ghép thành cầu tạm, “đánh đu“ qua sông.

Ngày 3/11, Chủ tịch UBND huyện An Lão (tỉnh Bình Định) Phạm Văn Nam cho hay, sau bão số 5, từ sáng 31/10 trên sông Dinh xuất hiện trận lũ lớn đánh sập 2 nhịp cầu An Liên (xã An Dũng).

Theo ông Nam, cầu An Liên xây dựng đã lâu, hiện xuống cấp nặng. Tuy nhiên, cầu nằm trong dự án hồ Đồng Mít và cũng đã có kế hoạch di dời 499 hộ dân của xã An Dũng trong năm tới nên không làm cầu kiên cố. Trong khi đó, cầu bị dòng lũ đánh hỏng đã khiến 1.200 hộ dân 2 xã An Dũng và An Vinh bị cô lập nên người dân đã ghép cây bắc qua các nhịp cầu gãy để vượt qua sông.

Người dân ghép cây để làm cầu tạm vượt sông rất nguy hiểm.

“Biết là nguy hiểm nhưng nhu cầu đi lại của bà con rất lớn nên không còn cách nào khác. Hiện giờ nước lũ đang xuống chậm, người dân có thể qua lại bằng cầu tạm nhưng xe máy thì chưa qua được. Địa phương cũng đã cử lực lượng xuống để trực tại cầu hướng dẫn bà con đi lại”, ông Nam nói.

Cầu An Liên được xem là tuyến giao thông “độc đạo” nối xã An Dũng và An Vinh về trung tâm huyện An Lão.

Cầu bị đánh sập gây cô lập hàng ngàn hộ dân ở huyện miền núi An Lão.

Ngoài ra, theo UBND huyện An Lão, bão số 5 cũng làm cho khoảng 30ha cau tại huyện này bị thiệt hại, chủ yếu là cau nguyên liệu giấy bị đổ gãy (khoảng 20ha). Theo thống kê, bão số 5 cũng gây thiệt hại cho An Lão khoảng 6,7 tỷ đồng.

Trong khi nước lũ đang dâng cao nhiều người dân ở huyện An Lão đã liều mình ra đánh bắt cá và vớt gỗ củi ở các sông suối có lũ chảy xiết, khá nguy hiểm. Hiện, UBND huyện An Lão đã cảnh báo đến người dân, mưa lũ đang diễn biến phức tạp, cần đề phòng cảnh giác sạt lở núi, lũ lớn bất ngờ ở thượng nguồn.