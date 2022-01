Lãnh đạo học viện "kêu cứu" Bộ Y tế vụ trả lương cho nhân viên Bệnh viện Tuệ Tĩnh

Thứ Năm, ngày 13/01/2022 13:48 PM (GMT+7) Chia sẻ

Sau sự việc hàng chục nhân viên Bệnh viện Tuệ Tĩnh căng băng rôn kêu cứu vì nợ lương, Giám đốc Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam vừa có báo cáo gửi Bộ Y tế, đồng thời đề nghị có phương án hỗ trợ kinh phí trả lương.

Ngày 13-1, lãnh đạo Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam cho biết đơn vị vừa có báo cáo gửi Bộ Y tế liên quan đến vụ việc hàng chục nhân viên Bệnh viện Tuệ Tĩnh căng băng rôn kêu cứu vì bị nợ lương nhiều tháng qua.

Theo lãnh đạo Học viện, ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Công đoàn Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam và các phòng chức năng đã gặp gỡ, động viên và đề nghị viên chức, người lao động bình tĩnh, không tụ tập đông người, gây mất ổn định nội bộ.

Nhiều nhân viên Bệnh viện Tuệ Tĩnh bức xúc vì bị nợ lương kéo dài- Ảnh: Nguyên Lê

"Tuy nhiên, nhóm viên chức, người lao động bệnh viện không hợp tác, tiếp tục căng băng rôn, biểu ngữ và hô khẩu hiệu đề nghị trả lương. Học viện đã liên hệ với UBND phường Mộ Lao, Công an phường Mộ Lao (Hà Đông) đề nghị phối hợp giữ gìn trật tự nơi công cộng đồng thời tiếp tục tuyên truyền để viên chức, người lao động giải tán đám đông, đảm bảo an toàn giao thông và phòng chống dịch Covid-19. Đến 17 giờ 33 ngày 11-1, số viên chức, người lao động tham gia tập trung đông người đã rời cơ quan"- báo cáo do ông Đỗ Quốc Huy, Giám đốc Y Dược học Cổ truyền Việt Nam ký gửi Bộ Y tế nêu.

Theo báo cáo, sự việc nhân viên y tế căng băng rôn kêu cứu có nguyên nhân Bệnh viện Tuệ Tĩnh chưa có nguồn kinh phí chi trả lương tháng 12-2021 và 50% lương từ tháng 5 đến tháng 11-2021 cho viên chức, người lao động.

Mặc dù Học viện đã nỗ lực thực hiện các giải pháp để giải quyết khó khăn đối với bệnh viện; Ban giám đốc Học viện đã nhiều lần trực tiếp đối thoại, giải thích, động viên viên chức, người lao động… nhưng không đạt kết quả và người lao động vẫn tiếp tục có đơn thư và có ý kiến về các vấn đề trên.

Báo cáo của Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam cho biết để giải quyết vấn đề này, ngày 5-1 vừa qua, Thanh tra Bộ Y tế đã mời đại diện người lao động của Bệnh viện Tuệ Tĩnh lên làm việc cùng với các Vụ, Cục của Bộ y tế và đại điện lãnh đạo Học viện, Bệnh viện.

Trong buổi làm việc này các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ Y tế và lãnh đạo Học viện đã giải thích các thắc mắc của người lao động và phương hướng từng bước giải quyết tình hình và kế hoạch đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động theo quy định định. Tuy nhiên, tình hình tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh vẫn chưa được ổn định do vẫn chưa có phương án giải quyết, đặc biệt vấn đề chi trả lương.

"Học viện rất mong lãnh đạo Bộ Y tế, các Vụ, Cục quan tâm gấp và kịp thời có phương án hỗ trợ kinh phí theo đề nghị của Bệnh viện và Học viện do tháng 12-2021 bệnh viện chưa chi trả lương đồng thời chuẩn bị đến Tết Nhâm Dần để bệnh viện sớm giải quyết tình trạng khó khăn hiện nay. Đồng thời hỗ trợ Học viện, Bệnh viện trong việc giữ ổn định nội bộ tránh nguy cơ xảy ra sự việc tương tự, ảnh hưởng đến Học viện, Bệnh viện, ngành y tế"- báo cáo do ông Đỗ Quốc Huy ký nêu.

Hàng chục nhân viên Bệnh viện Tuệ Tĩnh cầm giấy, cầm băng rôn với khẩu hiệu "Đề nghị trả lương cho chúng tôi"

Trước đó, trong hai ngày chiều 11 và 12-1, sau khi kết thúc giờ làm việc, hàng chục nhân viên y tế Bệnh viện Tuệ Tĩnh (thuộc Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam) đã cầm giấy, cầm băng rôn với khẩu hiệu "Đề nghị trả lương cho chúng tôi"; "Hãy cứu lấy Blouse trắng"... ra trước cổng bệnh viện gây áp lực sau nhiều lần phản ánh nhưng không được trả lương.

Nhiều nhân viên bệnh viện cho biết "cực chẳng đã" mới làm như vậy bởi hơn 8 tháng qua họ bị nợ 50% số lương cơ bản. Thậm chí, tháng 12, 50% số lương được xem là cố định sẽ trả hàng tháng họ vẫn chưa được nhận. Số tiền lương ít ỏi họ nhận hàng tháng quả thật không thể đủ cho cuộc sống mưu sinh. Đã có những người phải bỏ việc để mưu sinh bằng nghề khác.

Liên quan đến vụ việc này, chiều 12-1, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã yêu cầu lãnh đạo Học viện Y Dược cổ truyền Việt Nam, lãnh đạo Bệnh viện Tuệ Tĩnh phối hợp ngay với các đơn vị liên quan của Bộ Y tế giải quyết dứt điểm việc nợ lương, đảm bảo quyền lợi của cán bộ, viên chức, người lao động theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo về Bộ Y tế trước ngày 20-1.

Nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/lanh-dao-hoc-vien-keu-cuu-bo-y-te-vu-tra-luong-cho-nhan-vien-benh-vi...Nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/lanh-dao-hoc-vien-keu-cuu-bo-y-te-vu-tra-luong-cho-nhan-vien-benh-vien-tue-tinh-20220113124605828.htm