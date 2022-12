"Làng... sét đánh": Nguyên nhân giông sét cao bất thường

Ngày 6-12, ông Đỗ Thanh Vượt – Chủ tịch UBND xã Sơn Long, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi - cho biết UBND xã đã huy động lực lượng giúp 17 hộ dân ở làng Long Vót, thôn Ra Manh, xã Sơn Long dựng lại nhà cửa, ổn định cuộc sống.

Trong mấy ngày qua, 17 hộ dân với 73 nhân khẩu ở làng Long Vót lần lượt tháo dỡ nhà cửa, rời bỏ làng ra khu vực giáp ranh với thôn Mang Nách, xã Ngọc Tem, huyện KonPlong, tỉnh Kon Tum dựng nhà hoặc che lều ở tạm vì làng Long Vót thường xuyên bị sét đánh trúng.

Người dân làng Long Vót dọn nhà chuyển đến nơi mới vì giông sét xuất hiện quá nhiều

"Trung bình mỗi năm có 15 lần giông sét đánh trúng làng Long Vót. Dù chưa có trường hợp nào tử vong nhưng đã có người ở 2 gia đình bị giông sét đánh trúng, bất tỉnh. Còn gia súc, gia cầm bị chết do giông sét đánh trúng cũng thường xuyên xảy ra... Không ai rõ nguyên nhân vì sao giông sét lại nhiều bất thường ở làng Long Vót nên người dân rất lo sợ. Bởi vậy, người dân lần lượt dỡ nhà đi nơi khác sinh sống"- ông Vượt cho biết.

Theo ông Vượt, giông sét nhiều bất thường chỉ xảy ra trong những năm gần đây và thường tập trung chủ yếu ở làng Long Vót nên người dân rất hoang mang.

Lý giải hiện tượng giông sét nhiều bất thường, ông Nhâm Xuân Sỹ, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, cho rằng xã Sơn Long nói riêng và huyện Sơn Tây nói chung là khu vực có địa hình cao nhất ở tỉnh Quảng Ngãi. Vào mùa hè, nơi này thường có mây đối lưu phát triển mạnh kèm theo các "ổ" giông sét hoặc lốc xoáy.

Những căn lều tạm bợ được người dân làng Long Vót dựng lên ở bìa rừng

"Ngoài ra, khoảng cách từ mây đối lưu đến mặt đất gần hơn so với đồng bằng nên sự nguy hiểm của mây đối lưu ở vùng núi cao hơn rất nhiều. Khi có các hình thế mưa lớn thì thường vùng núi có nhiều mây giông hơn do yếu tố địa hình núi cao đón gió, vì vậy khu vực vùng núi cao Sơn Tây nói chung và xã Sơn Long nói riêng thường xuyên có giông sét. Khi quan sát mây giông phát triển thì người dân cần tìm nơi trú ẩn an toàn ngay để phòng tránh"- ông Sỹ khuyến cáo.

Theo ông Sỹ, ngoài nguyên nhân do yếu tố địa hình, có thể còn do yếu tố về địa chất kết hợp địa hình núi cao nên nơi đây mới có giông sét nhiều như vậy.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vì lo sợ bị giông sét đánh trúng và nhiều bất thường nên mấy ngày qua, 17 hộ dân ở làng Long Vót đã tháo dỡ nhà cửa chuyển đến nơi khác sinh sống.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/lang-set-danh-nguyen-nhan-giong-set-cao-bat-thuong-20221206121145621....Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/lang-set-danh-nguyen-nhan-giong-set-cao-bat-thuong-20221206121145621.htm